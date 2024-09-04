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Finans devi Bitcoin ve Ethereum ticaretine başlıyor

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Finans devlerinin kripto para birimlerine olan ilgisi artmaya devam ediyor. İsviçre'nin en büyük bankalarından birisi olan Zurich Cantonal Bank, Bitcoin ve Ether için alım satım ve saklama hizmetleri başlattığını açıkladı.

İsviçre'nin finans devlerinden Zurich Cantonal Bank (ZKB), kripto para dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Gün içinde duyurulan yeni hizmet, müşterilere Bitcoin ve Ethereum alım-satımı ile saklama imkânı sunuyor. Bu hamle, geleneksel bankacılık ile dijital varlık piyasası arasındaki köprüyü güçlendirirken, ZKB'nin inovasyon alanındaki kararlılığını da gözler önüne seriyor.

ZKB Kripto Dünyasıyla Entegrasyonunu Duyurdu

İsviçre'nin önde gelen finans kurumlarından Zurich Cantonal Bank (ZKB), dijital varlık piyasasında önemli bir hamle gerçekleştirdi. Banka, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla, müşterilerine Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) işlemleri yapma ve saklama olanağı sunmaya başladığını duyurdu.

Ülkenin en büyük kanton bankası (eyalet bankası) unvanını elinde bulunduran ZKB, yaklaşık 235 milyar dolarlık bir varlık portföyüne sahip. Bankanın sunduğu yeni hizmet, müşterilerin "eBanking" ve "Mobil Bankacılık" uygulamaları üzerinden kesintisiz olarak kripto para işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Bununla birlikte müşteriler artık portföylerinde kripto varlıklarını da görebilecekler.

ZKB'nin kurumsal müşteri ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Alexandra Scriba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni kripto para hizmetimiz, yüksek güvenlik standartlarını karşılarken, diğer finansal uygulamalarla da uyum içinde çalışıyor." ifadelerini kullandı. Scriba ayrıca, bankanın özel anahtarların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi görevini üstlendiğini, böylece müşterilerin kişisel cüzdan kullanma zorunluluğunun ortadan kalktığını vurguladı.

Bu gelişme, kripto para sektöründe güvenilir ve kolay erişim sağlama yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ZKB, bu hamleyle müşterilerinin ve iş ortaklarının dijital varlıkları güvenle kullanabilmelerini hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Ethereum İsviçre Bitcoin

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