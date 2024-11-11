Finans devi Bitcoin için iddialı yıl sonu tahminini açıkladı

Kripto para piyasası Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından güçlü bir yükseliş sergiliyor. Standard Chartered dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin için yıl sonuna kadar 125.000 dolar hedefini işaret ederken, Solana'nın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Standard Chartered Bitcoin İçin Rekor Tahminlerini Güncelledi

Kripto para dünyasında yaşanan gelişmeler büyük bir heyecan yaratıyor. Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, Bitcoin için yıl sonuna kadar 125.000 dolar hedefini belirlerken, bu hedefin "kolaylıkla ulaşılabilir" olduğunu düşünüyor.

Kendrick, kripto para varlıklarının toplam piyasa değerinin 2026 sonuna kadar 10 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Verilere göre ilk 30 kripto para birimi son 24 saatte yaklaşık yüzde 8,5 yükseldi.

Solana için yıl sonundan önce 260 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Ethereum (ETH) için ise yeni bir rekor seviyesi olan 4.866 doların göreve başlama töreni civarında gerçekleşebileceği düşünülüyor.