Filipinler Bitcoin rezerv yarışına katılıyor

Filipinler Bitcoin rezerv yarışına katılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler Milletvekili Miguel Luis Villafuerte, ülkenin merkez bankasının beş yıl boyunca yılda 2 bin Bitcoin satın alması için tasarı sundu. 20 yıllık kilitlenme süresi öngören plan sadece devlet borcu ödenmesi için kullanılabilecek. Bu hamle Filipinler'i Bitcoin rezervi tutan üçüncü ülke yapacak.

Filipin parlamentosu, kripto para dünyasında önemli bir gelişmeye sahne oluyor. Meclis Tasarısı 421 olarak bilinen bu öneri, Filipinler Merkez Bankasının sistematik bir şekilde Bitcoin biriktirmesini hedefliyor. Bu strateji, dijital varlıkları ulusal güvenlik ve ekonomik istikrar aracı olarak görmenin bir işareti.

Filipinler Devlet Borcu İçin Bitcoin Stratejisi Geliştiriyor

Filipinler, kripto para dünyasında tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Milletvekili Miguel Luis Villafuerte tarafından sunulan tasarı, ülkenin merkez bankası olan merkez bankasının beş yıl boyunca yılda 2 bin Bitcoin satın almasını öngörüyor.

Kanun yapıcı, Bitcoin'in kıtalardaki finansal ve ekonomik güç sağlamadaki büyüyen rolünü vurguladı. Bu gelişme, ülkenin önemli yasal tedbirler alması gerektiğini gösteriyor.

Tasarı, tutma süresi boyunca Bitcoin rezervinin ödenmemiş devlet borcunu kapatmak dışında herhangi bir amaçla satılmaması gerektiğini şart koşuyor. Yirmi yıllık kilitlenme süresi sona erdiğinde, merkez bankası başkanı herhangi bir iki yıllık süre boyunca varlıkların yüzde 10'undan fazlasını satamayacak.

Bu tasarı yürürlüğe girerse, Filipinler El Salvador ve Bhutan'ın ardından Bitcoin'i stratejik ulusal varlık olarak benimseyen ülkeler arasına katılacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, rezervleri öncelikle el konulan varlıklardan oluşan en büyük egemen Bitcoin sahipleri arasında yer alıyor.

Bitbo verilerine göre, dünya çapındaki hükümetler toplam 517.296 Bitcoin tutuyor ve bu miktar Bitcoin'in toplam 21 milyon arzının yaklaşık yüzde 2,46'sını temsil ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine aynı kent yine aynı skandal: Kadınlar mermilerin arasında kaldı

Yine aynı kent yine aynı skandal
title