Filipinler Bitcoin rezerv yarışına katılıyor

Filipin parlamentosu, kripto para dünyasında önemli bir gelişmeye sahne oluyor. Meclis Tasarısı 421 olarak bilinen bu öneri, Filipinler Merkez Bankasının sistematik bir şekilde Bitcoin biriktirmesini hedefliyor. Bu strateji, dijital varlıkları ulusal güvenlik ve ekonomik istikrar aracı olarak görmenin bir işareti.

Filipinler Devlet Borcu İçin Bitcoin Stratejisi Geliştiriyor

Filipinler, kripto para dünyasında tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Milletvekili Miguel Luis Villafuerte tarafından sunulan tasarı, ülkenin merkez bankası olan merkez bankasının beş yıl boyunca yılda 2 bin Bitcoin satın almasını öngörüyor.

Kanun yapıcı, Bitcoin'in kıtalardaki finansal ve ekonomik güç sağlamadaki büyüyen rolünü vurguladı. Bu gelişme, ülkenin önemli yasal tedbirler alması gerektiğini gösteriyor.

Tasarı, tutma süresi boyunca Bitcoin rezervinin ödenmemiş devlet borcunu kapatmak dışında herhangi bir amaçla satılmaması gerektiğini şart koşuyor. Yirmi yıllık kilitlenme süresi sona erdiğinde, merkez bankası başkanı herhangi bir iki yıllık süre boyunca varlıkların yüzde 10'undan fazlasını satamayacak.

Bu tasarı yürürlüğe girerse, Filipinler El Salvador ve Bhutan'ın ardından Bitcoin'i stratejik ulusal varlık olarak benimseyen ülkeler arasına katılacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, rezervleri öncelikle el konulan varlıklardan oluşan en büyük egemen Bitcoin sahipleri arasında yer alıyor.

Bitbo verilerine göre, dünya çapındaki hükümetler toplam 517.296 Bitcoin tutuyor ve bu miktar Bitcoin'in toplam 21 milyon arzının yaklaşık yüzde 2,46'sını temsil ediyor.