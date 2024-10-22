Fed yöneticisinin Bitcoin ve kripto para yorumları tepki çekti

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin kripto paralar hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar, sektör liderleri tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Kashkari, kripto paraların büyük oranda yasadışı faaliyetler için kullanıldığını iddia etmiş olsa da sektör temsilcileri ve veri analizleri bu görüşü çürütüyor.

Kripto Sektörü, Fed Başkanının Sözlerini Eleştirdi

Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari'nin kripto paralar hakkındaki son açıklamaları, sektör temsilcilerinden sert tepki gördü. Wisconsin'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Kashkari, kripto paraların çoğunlukla uyuşturucu ticareti ve yasadışı işlemlerde kullanıldığını iddia etti.

Sektörün önde gelen isimlerinden Castle Island Ventures yöneticisi Nic Carter, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Kashkari'nin açıklamalarını "yanlış bilgilendirme" olarak nitelendirdi. Carter, bu denli yanıltıcı açıklamaların yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Brown Rudnick'in uzman hukukçusu Hailey Lennon da tartışmaya katılarak, kripto para sektörünün güçlü kara para aklama önleme sistemlerine sahip olduğuna dikkat çekti. Lennon'un bu açıklamasını destekler nitelikte, Chainalysis'in geçtiğimiz aylarda yayımladığı rapor, 2023 yılında kripto para işlemlerinin yalnızca yüzde 0,34'ünün yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bu oranın 2019'da yüzde 1,29 ile son altı yılın zirvesini gördüğü belirtildi.

Minneapolis Fed Başkanı'nın bu çıkışı, kurumunun Bitcoin gibi dijital varlıkların vergilendirilmesi veya yasaklanması yönündeki tutumunu yansıtıyor. Kashkari ayrıca, kripto varlıklar ve merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) mevcut ödeme sistemlerinin ötesinde bir fayda sağlayamayacağını savundu.

Kashkari'nin görüşleri, kripto para karşıtlığıyla tanınan Senatör Elizabeth Warren ve Kongre Üyesi Brad Sherman'ın yaklaşımlarıyla benzerlik gösteriyor. Ancak Blockchain verileri ve sektör uzmanları, on yıldır süren bu olumsuz yaklaşımın gerçeği yansıtmadığını ve kripto paraların çok sayıda meşru kullanım alanına sahip olduğunu belirtiyor.