Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Fed yöneticisinin Bitcoin ve kripto para yorumları tepki çekti

Fed yöneticisinin Bitcoin ve kripto para yorumları tepki çekti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari'nin kripto paraların yasadışı kullanımına yönelik iddiaları, sektör uzmanları tarafından güçlü argümanlarla reddedildi. Kripto para birimlerinin aslında ne kadar az yasadışı kullanıldığını gösteren veriler, Kashkari'nin açıklamalarının hatalı olduğunu ortaya koyuyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin kripto paralar hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar, sektör liderleri tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Kashkari, kripto paraların büyük oranda yasadışı faaliyetler için kullanıldığını iddia etmiş olsa da sektör temsilcileri ve veri analizleri bu görüşü çürütüyor.

Kripto Sektörü, Fed Başkanının Sözlerini Eleştirdi

Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari'nin kripto paralar hakkındaki son açıklamaları, sektör temsilcilerinden sert tepki gördü. Wisconsin'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Kashkari, kripto paraların çoğunlukla uyuşturucu ticareti ve yasadışı işlemlerde kullanıldığını iddia etti.

Sektörün önde gelen isimlerinden Castle Island Ventures yöneticisi Nic Carter, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Kashkari'nin açıklamalarını "yanlış bilgilendirme" olarak nitelendirdi. Carter, bu denli yanıltıcı açıklamaların yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Brown Rudnick'in uzman hukukçusu Hailey Lennon da tartışmaya katılarak, kripto para sektörünün güçlü kara para aklama önleme sistemlerine sahip olduğuna dikkat çekti. Lennon'un bu açıklamasını destekler nitelikte, Chainalysis'in geçtiğimiz aylarda yayımladığı rapor, 2023 yılında kripto para işlemlerinin yalnızca yüzde 0,34'ünün yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bu oranın 2019'da yüzde 1,29 ile son altı yılın zirvesini gördüğü belirtildi.

Minneapolis Fed Başkanı'nın bu çıkışı, kurumunun Bitcoin gibi dijital varlıkların vergilendirilmesi veya yasaklanması yönündeki tutumunu yansıtıyor. Kashkari ayrıca, kripto varlıklar ve merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) mevcut ödeme sistemlerinin ötesinde bir fayda sağlayamayacağını savundu.

Kashkari'nin görüşleri, kripto para karşıtlığıyla tanınan Senatör Elizabeth Warren ve Kongre Üyesi Brad Sherman'ın yaklaşımlarıyla benzerlik gösteriyor. Ancak Blockchain verileri ve sektör uzmanları, on yıldır süren bu olumsuz yaklaşımın gerçeği yansıtmadığını ve kripto paraların çok sayıda meşru kullanım alanına sahip olduğunu belirtiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kripto Para Blockchain Bitcoin Fed

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk

DEM Parti de şaşkın: Bu kadarını beklemiyorduk

 Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Öcalan çıkışı Türkeş'in kızını küplere bindirdi
Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan TBMM'de konuşacak mı? Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.