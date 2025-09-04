Fed toplantısı öncesi Ethereum Bitcoin'den ayrışıyor

Kripto piyasalarında dikkat çeken gelişme, Ethereum'un Bitcoin karşısındaki güçlü performansından geldi. İkinci en büyük kripto para birimi, spot ETF fonlarına yoğun sermaye girişi ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle desteklendi. Teknik analistler, Bitcoin'den Ethereum'a yönelen sermaye rotasyonunun piyasadaki fırsat arayışından kaynaklandığını vurguluyor.

Kurumsal Yatırımlar Ethereum Tarafına Kayıyor

Fiyat sayfasına göre yayın sırasında Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,56 yükselerek 111.683 dolardan işlem görüyor. Ağustos ortasında 124.128 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, kripto para birimi istikrarlı bir şekilde düşerek bu hafta başında yaklaşık 107.500 dolar seviyesine kadar geriledi.

Ethereum ise yüzde 3,96 yükselerek 4.456 dolara ulaştı ve altcoinler arasında dikkat çekici bir fiyat artışı gösterdi. Ethereum genellikle Bitcoin'in fiyat hareketlerini takip etse de ikinci en büyük kripto para birimi ağustos ayından bu yana Bitcoin'e kıyasla daha az volatiliteyle yüksek fiyat seviyelerini korudu.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, "Ethereum'un üstün performansı daha güçlü ETF girişleri, artan stakingden kaynaklanan arz daralması ve dijital varlık rezervlerinden gelen büyüyen talepten kaynaklanıyor." dedi. Ethereum'un fiyatı temmuz ve ağustos aylarında spot borsada işlem gören fonlara güçlü sermaye girişlerinden faydalandı ve bu girişler son haftalarda Bitcoin ETF girişlerini aştı.

Presto Research Analisti Min Jung, piyasadaki satın alma baskısının kripto para hazinesi şirketlerinin (DAT) sürekli birikimiyle korunduğunu söyleyerek Ethereum'un kayda değer kazançlarını bu trende bağladı. "ETH bir kez daha daha iyi performans sergiliyor ve muhtemelen aynı DAT odaklı akışlardan faydalanıyor." dedi Jung.

Michael Saylor'ın Strategy'si yakın zamanda stoğuna 4.048 BTC ekledi ve toplam varlığını 636.505 BTC'ye çıkardı. Son zamanlarda, daha fazla şirket Ethereum ve diğer kripto para birimleri etrafında hazineler oluşturmaya başladı. Ether'in en büyük dört kurumsal sahibi toplu olarak 12 milyar doların üzerinde değerde yaklaşık 2,7 milyon ETH tutuyor.

Bu arada tüccarlar, Jung'un belirttiği gibi bu hafta tarım dışı istihdam verilerini takip ederek Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi rotasına odaklanmaya devam ediyor. Bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı 16-17 Eylül tarihleri için planlandı.