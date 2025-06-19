Fed'in sabit faiz kararıyla Bitcoin yaz durgunluğuna girdi

Fed'in sabit faiz kararıyla Bitcoin yaz durgunluğuna girdi
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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını değiştirmeden bırakırken Bitcoin 105.000 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. İlk faiz indirimi beklentileri Eylül'e ertelendi ve uzmanlar yavaş büyüme ile yüksek enflasyon endişelerinin Bitcoin'in değer koruma özelliklerini güçlendirdiğini belirtiyor. QCP Capital mevsimsel faktörlerin kısa vadeli kazançları sınırlayabileceği konusunda uyarı verdi.

Merkez bankalarının parasal politika kararları kripto piyasalarında yakından takip edilmeye devam ediyor. Fed'in beklenen faiz sabitliği kararının ardından, piyasa katılımcıları gözlerini Eylül ayındaki toplantısına çevirdi. Bu süreçte Bitcoin'in makroekonomik gelişmelere karşı duyarlılığı bir kez daha gündeme gelirken, yaz aylarının geleneksel olarak düşük hacimli dönem olması da dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alıyor.

Fed Politikası Bitcoin'in Değer Koruma Yönünü Güçlendiriyor

ABD Merkez Bankası çarşamba günü temel politika faizini değiştirmeden bırakarak analistlerin tahminleriyle uyumlu bir karar aldı. Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında "dezenflasyonist eğilim" konusunda güven ifade edecek tonda konuştu.

Powell sağlam iş kazançları ve dayanıklı tüketici harcamalarına işaret ederek politika yapıcılara faizleri yüksek tutma imkânı verdiğini vurguladı. Piyasalar şimdi en erken olası faiz indirimi için Eylül'ü gözlüyor.

BRN baş analisti Valentin Fournier, fiyat artışlarının yavaşladığını ve ticaret vergisi kaygılarının azaldığını ancak ABD ekonomisinin ivme kaybetmesinin hem durgunluk hem de enflasyon endişelerini birlikte tetiklediğini belirtti. CME FedWatch aracına göre vadeli işlem yatırımcıları 17 Eylül FOMC oturumunda gevşetici politika olasılığını yüzde 62 görüyor.

21Shares'de kripto yatırım uzmanı David Hernandez, şahin bir arka planın yine de Bitcoin'i kayırabileceğini belirtti. Hernandez yavaşlayan ekonomi ve "rahatsız edici derecede yüksek" işsizlikten kaynaklanan fiyat-büyüme çelişkisinin muhtemelen BTC talebini artıracağını öne sürdü.

QCP Capital mevsimsel faktörlerin yakın vadeli kazançları sınırlayabileceği konusunda uyardı. Finansal kuruluş tarihsel olarak sessiz yaz hacimlerini ve Bitcoin türev piyasalarında temkinli pozisyonlamaya işaret eden koruma amaçlı işlemlerdeki artışı gerekçe gösterdi

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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