Fed faiz kararı sonrasında yatırımcıların Bitcoin ilgisi arttı

Global kripto yatırım piyasalarında bu hafta büyük bir hareketlilik yaşandı. CoinShares'in son raporuna göre özellikle Bitcoin ve Ethereum fonlarına olan ilgi, toplamda 321 milyon dolarlık bir net girişle zirveye ulaştı. Bu büyük artış, Fed'in faiz indirimleri ve yatırımcıların artan güveniyle tetiklenmiş görünüyor.

Fonlarda Büyük Canlanma: Bitcoin Ve Ethereum Yükselişte

Son dönemde kripto para piyasalarında rüzgâr tersine döndü. Uzmanların dikkatle izlediği global kripto yatırım araçları, beklenmedik bir canlanma yaşıyor. CoinShares'in son raporuna göre iki haftalık düşüş trendinin ardından, kripto fonları yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz hafta, dünya genelindeki kripto fonlarına 321 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti. Bu rakam, piyasaların toparlanma sürecinin ikinci haftasına girdiğinin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

CoinShares Araştırma Müdürü James Butterfill'in gün içinde kamuoyuyla paylaştığı rapor, bu olumlu gelişmenin arkasındaki itici gücü açıklıyor. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında aldığı kararlar, piyasaları rahatlatmış görünüyor. Fed'in beklenenin aksine 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi, yatırımcıları cesaretlendirdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle, kripto fonlarının yönettiği toplam varlık değeri yüzde 9'luk bir artış kaydetti. Aynı zamanda, işlem hacminde de önceki haftaya kıyasla yüzde 9'luk bir yükseliş gözlemlendi ve toplam hacim 9,5 milyar dolara ulaştı.

Yatırımcıların ilgisi özellikle Bitcoin odaklı fonlara yoğunlaştı. Bu fonlar, 284 milyon dolarlık net girişle liderliğini sürdürdü. İlginç bir şekilde, piyasadaki bu iyimser hava, kısa pozisyonlu Bitcoin fonlarına da 5,1 milyon dolarlık bir ilgi getirdi.

Singapur'da düzenlenen Solana Breakpoint konferansında duyurulan yenilikler, Solana bazlı yatırım araçlarına olan ilgiyi artırdı. Bu araçlar, geçen hafta 3,2 milyon dolarlık bir giriş kaydetti.

Öte yandan, Ethereum tabanlı yatırım ürünleri için tablo pek parlak değil. Bu ürünler, beş haftadır süren negatif trendin devamı niteliğinde, geçen hafta 29 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Ancak, yeni piyasaya sürülen ABD merkezli spot Ethereum ETF'leri, 2,2 milyar dolarlık net girişle bu durumu bir nebze dengeledi.

Bölgesel bazda incelendiğinde, ABD merkezli fonlar 277 milyon dolarlık net girişle öne çıktı. İsviçre'deki yatırım ürünleri de yılın en yüksek ikinci haftalık net girişini 63 milyon dolarla kaydetti. Buna karşın Almanya, İsveç ve Kanada'daki fonlar sırasıyla 9,5 milyon, 7,8 milyon ve 2,3 milyon dolarlık net çıkışlarla karşı karşıya kaldı.