Haberler

FCA futbol kulüplerine kripto sponsorluğu uyarısı yaptı

FCA futbol kulüplerine kripto sponsorluğu uyarısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi, Premier League dahil futbol kulüplerini yetkisiz kripto ve alım satım platformlarıyla yapılan sponsorluk anlaşmalarının taraftarları finansal riske açık bırakabileceği konusunda uyardı.

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), futbol kulüplerine gönderdiği mektupta yetkisiz kripto şirketleri ve alım satım platformlarıyla sponsorluk anlaşmalarının taraftarlar için finansal risk doğurabileceğini belirtti. Düzenleyici kurum, Premier League kulüpleri dahil olmak üzere kulüplerin bu tür anlaşmalarda daha sıkı kontrol yapması gerektiğini vurguladı.

FCA, bazı yetkisiz kripto ve alım satım platformlarının spor kulüpleriyle sponsorluk yaparak futbol taraftarlarını hedef aldığını aktardı. Kuruma göre bu şirketler Birleşik Krallık'ta faaliyet izni olmadan finansal ürünleri tanıtıyor olabilir.

FCA Tüketici Yatırımları Direktörü Lucy Castledine, "Milyonlarca futbol taraftarı kulüplerinin armasına güveniyor." ifadesini kullandı. Castledine, kulüplerin yetkisiz finans şirketlerinin bu sadakati kullanarak şüpheli ürünleri milyonlarca taraftarın önüne koymasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

KULÜPLERE HUKUKİ RİSK UYARISI

FCA'in dolandırıcılık, finansal tanıtımlar ve tüketici yatırımlarını denetleyen bölümünün başındaki Fiona Mackinnon-Miller, kulüplerin sponsorluk gelirinin kaynağını anlaması gerektiğini bildirdi. Mektupta, bu tür anlaşmaların finansal suç riski veya itibar kaybı yaratıp yaratmadığının değerlendirilmesi istendi.

Düzenleyici kurum, riskli gördüğü kulüplerin ya da anlaşmaların adını açıklamadı. Mektupta ayrıca yetkisiz şirketlerden alınan fonların Birleşik Krallık Suç Gelirleri Yasası kapsamında suç geliri sayılabileceği uyarısı yer aldı.

FCA, daha önce kaygı tespit ettiği durumlarda ilgili kulüplerle doğrudan görüştüğünü belirtti. Kurum, gerekli görülmesi halinde adım atacağını ve hükümetin yanı sıra Premier League ile Bağımsız Futbol Düzenleyicisi dahil ortaklarla temas yürüttüğünü aktardı.

Küresel kripto şirketleri son yıllarda Birleşik Krallık'taki büyük futbol kulüpleriyle sponsorluk anlaşmaları yaptı. OKX, Manchester City ile forma kol sponsorluğu için iş birliği yürütürken, BingX de Chelsea'nin sponsorları arasında yer alıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında 44. gün! İmamoğlu yeni yaşına mahkeme salonunda girdi

Mahkeme salonunda sürpriz doğum günü! Pankart açtılar, mum üflediler
Japonya'da ayı saldırısı: 4 yaralı

Yerleşim yerlerine inen ayı dehşet saçtı! 4 kişi yaralandı
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

G.Saray'dan Barış için özel hamle! Bunu kendisi bile beklemiyordu

Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı