Ethereum tarihi başarıyla Bitcoin tahtını devirdi

Verilere göre Ethereum'un merkezi borsa spot hacmi Ağustos boyunca Bitcoin'i sürekli olarak geçti istikrarlı bir geçti. Bu gelişme, Bitcoin'in 2017'den beri sürdürdüğü spot hacim liderliğini sona erdirdi.

Bitcoin Hakimiyeti Yedi Yıl Sonra İlk Kez Sarsıldı

BitMine Immersion ve SharpLink Gaming gibi dev oyuncular geçen ay çok milyar dolarlık Ethereum alımları gerçekleştirdi. Bu kurumsal hareket, halka açık şirket ETH hazinelerinin toplam değerini keskin şekilde artırdı.

Wall Street'teki spot Ethereum ETF'leri ağustos ayında büyük talep gördü. Bu fonlar 3,95 milyar dolar net giriş kaydederken, Bitcoin ETF'lerinden 301 milyon dolar çıkış oldu.

Ethereum'un performansı yılbaşından bu yana Bitcoin'i büyük farkla geride bıraktı. ETH yüzde 105 yükselirken, BTC yüzde 18 artış gösterdi.

En dikkat çekici gelişme ise büyük Bitcoin yatırımcılarının varlıklarını Ethereum'a kaydırması oldu. Bir Bitcoin balinası 4 milyar dolarlık ETH biriktirerek bu trendin gücünü belirgin biçimde yansıttı.

Kripto piyasa yapıcısı Wincent'te kıdemli direktör Paul Howard, kurumlar ETH'yi daha yüksek beta oyunu olarak benimserken büyük sahiplerden gelen geçişlerin daha sık hale gelebileceğini söyledi.

Howard, bu ay faiz indirimi şansının artmasının Ethereum'in performansını ve dördüncü çeyrekte kripto piyasasını daha da destekleyebileceğini belirtti.