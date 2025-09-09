Ethereum hazinelerinde yeni lider BitMine oldu

Kurumsal kripto benimsenmesi hızla artarken, Las Vegas merkezli BitMine Immersion stratejik hamlesiyle sektörde öncü konuma geçti. Şirketin sürekli alım stratejisi, Ethereum arzının yüzde 2,3'üne karşılık gelen varlık birikimine ulaşmasını sağladı. Michael Saylor'ın Strategy'sinden sonra en büyük ikinci kripto hazinesine sahip olan firma, "yüzde 5'in simyası" planıyla ETH arzının yüzde 5'ini kontrol etmeyi amaçlıyor.

Strategy'nin Ardından İkinci Büyük Kripto Hazinesi Şirketi Doğdu

BitMine'ın son rakamları 14.665 ETH için harcanan 65 milyon dolar dahil olmak üzere ağustos boyunca yapılan istikrarlı alımları takip ediyor. Geçen haftaki 1,75 milyon ETH'den yükselen şirket, tahmini 1,4 milyar dolar karşılığında 319.000'den fazla ETH eklemiş görünüyor ve kurumsal yığını mevcut fiyatlarla 8,9 milyar dolardan fazla değere sahip.

Bu artış aynı zamanda hem ETF'ler hem de bilanço programları aracılığıyla Ethereum'a yönelerek artan kurumsal ilginin ortasında gerçekleşiyor. Halka açık şirket ETH hazineleri son haftalarda keskin şekilde yükseldi ve kurumsal rezervlerde tutulan 2,78 milyon ETH'ye ulaştı.

BitMine ayrıca Eightco Holdings'in 270 milyon dolarlık PIPE'ının bir parçası olarak Eightco Holdings'e 20 milyon dolarlık stratejik yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırım Eightco'nun Worldcoin'in WLD'sini birincil hazine varlığı olarak edinme planını destekliyor.

Bu hisse BitMine'ın "Moonshot" programını başlatıyor. Bu program kapsamında şirket, Ethereum ekosistemini güçlendirebileceğini ve uzun vadeli özkaynak değeri yaratabileceğini söylediği girişimlere bilançosunun yaklaşık yüzde 1'ini tahsis ediyor.

Düzenleme cephesinde, piyasa bekçileri kripto ağırlıklı iş modellerine yönelik gözetimi keskinleştiriyor. Nasdaq, öncelikli olarak dijital varlık satın almak için sermaye toplayan ihraççıların incelemesini sıkılaştırmaya yöneldi.

"Ethereum'un önümüzdeki 10-15 yıl boyunca en büyük makro işlemlerden biri olduğuna inanmaya devam ediyoruz," diyen Başkan Tom Lee, "Wall Street ve AI'ın Blockchain'e geçmesinin günümüzün finansal sisteminin daha büyük bir dönüşümüne yol açması gerektiğini" ekledi.