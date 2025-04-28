Ethereum Blockchain ağının geleceği şekilleniyor

Ethereum ekosisteminde ölçeklendirme tartışmaları yeni bir boyut kazanıyor. Katman 2 çözümlerinin yanı sıra ana ağın kapasitesini artırmayı hedefleyen bu öneri, gas limitinin her iki yılda bir 10 kat artırılmasını öngörüyor. Haziran 2025'te başlaması planlanan bu süreç, donanım ve protokol verimliliğindeki gelişmelerle eşzamanlı ilerleyecek şekilde tasarlandı.

Ethereum Gas Limiti Kademeli Olarak Yükselecek

Ethereum araştırmacısı Dankrad Feist, yayınlanan Ethereum İyileştirme Önerisi'nde (EIP-9698) Ethereum'un gas limitinde aşamalı olarak yüz kat artış sundu.

Bu öneri kapsamında, Ethereum istemcileri üstel bir programa göre gas limitini artırmak için oy kullanacaklar. Öneri, Haziran 2025'te başlayarak her iki yılda (164.250 dönem) on kat artış ile "deterministik gas limiti büyüme programı" sunuyor.

Feist'in önerdiği gibi plan gerçekleşirse, dört yıl içinde 100 kat artışla sonuçlanabilir. Bu değişiklik teorik olarak Ethereum'un saniyede 2.000 işleme kadar işlem yapmasına olanak sağlayacak.

Potansiyel zorluklar arasında daha az optimize edilmiş düğümler üzerindeki stres ve artan blok yayılma süreleri bulunuyor ancak aşamalı artışlar düğüm operatörlerine uyum sağlama zamanı verecek.

Şu anda, Ethereum gas limiti 36 milyon olup, 2015'te Ethereum piyasaya sürüldüğünde sadece blok başına yaklaşık 5.000 seviyesindeydi. 2022'deki "The Merge" sonrasında 30 milyon gas civarında sabitlenmişti.

Ethereum'daki gas limiti, tek bir blokta yer alabilecek toplam hesaplama çabası üzerindeki bir sınırlamadır. Gas limitini artırmak, her blokta daha fazla işlem dahil edilmesine olanak tanır.

Ethereum ölçeklendirme zorlukları ve Katman 2 odaklı yol haritasına bağımlılığı nedeniyle eleştirilmişti. Bu yeni öneri, diğer Blockchain ağları ile rekabeti güçlendirecek.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin tarafından belirtilen yol haritası, Katman 2 çözümlerine odaklanırken ana ağın güvenlik ve veri kullanılabilirliğine yoğunlaşıyor. Bu yeni yaklaşım, Ethereum'un ölçeklendirme stratejisinde değerli bir denge oluşturabilir.