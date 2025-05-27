Eski CFTC Başkanı milyar dolarlık kripto bankasına katıldı

Kripto para sektörünün en tanınmış düzenleyici isimlerinden Chris Giancarlo, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 2017-2019 döneminde ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığını yapan Giancarlo, sektöre yönelik açık duruşuyla "Kripto Baba" ünvanını kazanmıştı. Şimdi bu deneyimini özel sektörde kullanacak olan Giancarlo, özellikle ABD'deki son düzenleyici gelişmelerin küresel kripto varlık piyasalarında yaratacağı stratejik fırsatları değerlendirmede rol alacak.

Trump Kripto Çarı Adayı Sygnum Danışmanlığını Üstlendi

Sygnum kurucu ortağı ve CEO'su Mathias Imbach, Giancarlo'nun dahil olmasının şirket için büyük önem taşıdığını belirtti. Imbach, "Giancarlo'nun deneyimi ve özellikle ABD'deki geniş ağı büyüme yolculuğumuza devam ederken paha biçilmez olacak." açıklamasında bulundu.

İsviçre ve Singapur merkezli kripto bankası, ocak ayında tamamladığı 58 milyon dolarlık stratejik fonlama turuyla 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşarak unicorn statüsü elde etmişti. Bu başarı, bankanın kurumsal kripto hizmetleri alanındaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Giancarlo, "Global kripto para sektörü kurumsal benimsenme konusunda bir dönüm noktasına yaklaşırken Sygnum'a Kıdemli Politika Danışmanı olarak katılmaktan heyecan duyuyorum." dedi.

Sygnum açıklamasına göre ABD'deki son piyasa reformları ve düzenleyici gelişmeler global kripto varlık piyasalarında büyük değişiklikler getirebilir. Banka, Giancarlo ile global sektör oyuncularıyla iş birliği, birleşme ve satın alma ile diğer stratejik büyüme fırsatlarını keşfetmeyi planlıyor.

Trump yönetimi döneminde kripto para dünyasıyla kurulan yakın ilişkiler ve "kripto çarı" pozisyonu için göz önünde bulundurulan Giancarlo'nun bu hamlesi, sektörde önemli yankı uyandırdı.