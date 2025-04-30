Eric Trump kripto paraları benimsemeyen bankaları uyardı: Yok olacaksınız

Trump Organization Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eric Trump, küresel bankacılık sektörüne yönelik çarpıcı bir uyarıda bulundu. Mevcut finansal sistemin yavaş ve maliyetli olduğunu savunan Trump, kripto para teknolojilerini benimsemeyen bankaların önümüzdeki on yıl içinde ayakta kalamayacağını iddia etti. Trump, bu değerlendirmelerini 30 Nisan 2025 tarihinde katıldığı bir programda dile getirdi.

Donald Trump'ın Oğlu Geleneksel Finans Sistemini Eleştirdi: Yok Olacaklar

Eric Trump, modern finansal sistemin "bozuk, yavaş ve pahalı" olduğunu belirterek, mevcut bankacılık yapısının özellikle varlıklı kesime ayrıcalık tanıdığını ifade etti. Bu durumun kendisini kripto para dünyasına yönelttiğini aktaran Trump, bankaların gelecekteki teknolojik değişimlere ayak uyduramazlarsa yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını vurguladı. Bankaların kripto endüstrisindeki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirten Trump, Blockchain teknolojisinin finansal sisteme sağlayacağı potansiyel faydaların altını çizdi.

Trump, özellikle SWIFT gibi mevcut sınır ötesi işlem ağlarını yavaş olmaları nedeniyle eleştirdi. Blockchain teknolojisinin mevcut finansal kurumların çalışma biçiminden daha verimli olduğunu savunan Trump, "SWIFT tam bir felaket," ifadesini kullandı. Kripto paraların yükselişiyle birlikte SWIFT gibi geleneksel ödeme araçlarının, merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi alternatifler karşısında pazar payı kaybetme riski taşıdığını belirtti. Trump'a göre, DeFi uygulamaları aracılığıyla kullanıcılar cüzdanlar arasında anında, masrafsız ve değişkenlik olmadan para transferi yapabiliyor.

Eric Trump'ın bu uyarıları, İtalya Merkez Bankası gibi bazı küresel finans otoritelerinin stablecoin (değeri sabit kripto para) büyümesine ve Bitcoin (BTC) yatırımlarına yönelik eleştirilerinin sürdüğü bir dönemde geldi. Ancak ABD gibi bazı ülkelerin kripto paralara daha dostane yaklaşımlar sergilemesiyle birlikte, sektör yöneticilerinin 2025 yılında bankaların kripto adaptasyonu konusunda daha iyimser olduğu gözlemleniyor.

Trump'ın bu son açıklamaları, daha önceki iddialı kripto para öngörüleriyle de paralellik gösteriyor. Aralık 2024'te Eric Trump, küresel hükümetlerin ve kurumların rekabet edebilmek için Bitcoin'i benimsemek zorunda kalacağını ve lider kripto para biriminin değerinin kaçınılmaz olarak 1 milyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.

Bu değerlendirmeler, Trump ailesi tarafından desteklenen yeni bir stablecoin olan USD1'in (USD1) piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra yapıldı. Mart 2025'te kullanıma sunulan USD1, değerini ABD dolarına 1:1 oranında sabitlemek amacıyla yüzde 100 kısa vadeli ABD hazine bonoları, ABD doları mevduatları ve diğer nakit benzerleriyle destekleniyor. Bu stablecoin, kripto para borsası Binance tarafından kurulan BNB Chain üzerinde çalışıyor.

Binance borsasının Trump ailesiyle olan ilişkisi daha önce de gündeme gelmişti. Mart 2025 ortalarında saygın bir finans yayın organı, Binance ve Trump ailesi arasında, Binance.US'nin ABD'deki faaliyetlerini yeniden başlatma planı kapsamında bir kripto iş anlaşmasında pay içerdiği iddia edilen bir mutabakat hakkında haber yapmıştı. Başkan Donald Trump ve eski Binance CEO'su Changpeng Zhao bu iddiaları yalanlasa da Eric Trump'ın son açıklamaları bu konudaki tartışmaları yeniden alevlendirebilecek potansiyele sahip.