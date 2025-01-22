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Donald Trump kripto topluluğuna verdiği sözleri tutmaya başladı: Ross Ulbricht özgürlüğüne kavuştu

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Başkan Trump, Silk Road kurucusu Ross Ulbricht'e ömür boyu hapis cezasından tam af verdi. Bu karar, kripto para piyasalarında hızlı bir yükselişe sebep oldu ve özgürlükçü hareketi güçlendirdi.

Silk Road'un tartışmalı kurucusu Ross Ulbricht, Başkan Trump tarafından verilen tam af ile özgürlüğüne kavuştu. Bu karar, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırırken, Bitcoin piyasalarını da olumlu yönde etkiledi.

Kripto Dünyasının Tartışmalı İsmi Ulbricht Özgürlüğüne Kavuştu

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir merakla beklenen bir karara imza atarak Silk Road'ın kurucusu Ross William Ulbricht'e tam ve koşulsuz af getirdi. Truth Social platformundan yapılan açıklamada Trump, Ulbricht'in annesiyle görüştüğünü ve Özgürlükçü Hareket'in desteğiyle bu kararı aldığını duyurdu.

2015 yılında, darknet üzerinden faaliyet gösteren Silk Road platformunun işletmeciliğini yapmak ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ulbricht, şartlı tahliye hakkı olmaksızın cezaevinde bulunuyordu. Kendisi, platform üzerinden doğrudan yasadışı madde satışı yapmadığını, yalnızca bir pazar yeri oluşturduğunu öne sürmüştü.

Trump'ın bu kararı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Özgürlükçü Parti kongresinde verdiği sözün yerine getirilmesi anlamına geliyor. Başkan, göreve gelir gelmez Ulbricht'in cezasını hafifleteceğini vaat etmişti.

Bu gelişme, kripto para piyasalarında da yankı buldu. Bitcoin fiyatları, Trump'ın seçim vaatlerini yerine getirmedeki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilen bu kararın ardından yükselişe geçti. Başkan'ın kripto para birimlerine yönelik olumlu düzenleyici yaklaşım ve olası bir Bitcoin rezervi oluşturma planları da piyasalarda olumlu karşılandı.

Donald Trump kripto topluluğuna verdiği sözleri tutmaya başladı: Ross Ulbricht özgürlüğüne kavuştu
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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