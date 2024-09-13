Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Donald Trump cephesinden önemli açıklama: Kripto para kullanıcıları şokta

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump, kripto dünyasına adım atarak World Liberty Financial projesinin 16 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Eski ABD başkanı, geleneksel bankacılık sistemine alternatif sunmayı hedefleyen bu girişimle, seçim kampanyasında kripto para topluluğunun desteğini almayı amaçlıyor. Proje, Ethereum Blockchain üzerinde geliştirilecek ve merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Aave'yi kullanacak.

Donald Trump, kripto para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Eski ABD başkanının desteklediği World Liberty Financial projesi, 16 Eylül'de resmi olarak başlıyor. Ethereum Blockchain ağı üzerinde geliştirilen ve Aave DeFi platformunu kullanan proje, geleneksel bankacılık sistemine güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor. Trump'ın bu hamlesi, kripto para topluluğuna verdiği desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TRUMP KRİPTO PARA DEVRİMİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Donald Trump, resmi X hesabından paylaştığı videoda "16 Eylül'de saat 20:00'de Twitter Spaces'te World Liberty Financial'ın lansmanı için benimle canlı yayında buluşun" ifadelerini kullandı. Trump, "Kripto ile geleceği kucaklıyor, yavaş ve modası geçmiş büyük bankaları geride bırakıyoruz." diyerek projenin vizyonunu özetledi. Bu açıklama, Trump'ın başkanlık kampanyasında kripto para topluluğuna verdiği desteği gösteriyor.

Projenin detayları, Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın 7 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarla şekillenmeye başladı. World Liberty Financial, Aave DeFi platformu ve Ethereum Blockchain ağı üzerine inşa edilecek. Proje, bir "kredi hesap sistemi" etrafında şekillenecek.

Trump'ın bu girişimi, daha önce kripto paralar konusunda sergilediği olumsuz tutumda önemli bir değişikliği işaret ediyor. Geçtiğimiz yaz Bitcoin 2024 konferansında yaptığı konuşmada, yeniden başkan seçilirse Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'i görevden alacağını söyledi. Ayrıca ABD'nin elindeki 213.000 Bitcoin'i (BTC) satmayı durduracağını da belirtti.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Maxine Waters, Trump destekli kripto projesini eleştirdi. Waters "Merkeziyetsiz finans veya DeFi, daha fazla verimlilik ve şeffaflık yaratmayı amaçlasa da tüketicilere ve yatırımcılara zarar verebilecek hack'ler, dolandırıcılık, eşitsiz bilgi ve çıkar çatışmaları gibi yüksek riskler de oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

World Liberty Financial projesinin 16 Eylül'deki resmi lansmanı, kripto para dünyasında büyük ilgi uyandırması beklenen bir gelişme olarak görülüyor. Projenin detayları ve potansiyel etkileri, önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak. Bu projenin, Trump'ın seçim kampanyasına nasıl bir etki yapacağı ve kripto para piyasasını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Donald Trump Donald Trump Kripto Para Blockchain Ethereum Bitcoin Finans Eylül

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı! Amcadan 'Kız öldü mü Ramazan?' sorusu

Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı

 Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

Kolundaki ısırık ve sırtındaki izler sorulan ağabeyden akıllara ziyan savunma
Maliye harekete geçti! Fiş almayan müşterilere 5 bin TL ceza uygulanacak

Alışverişlerde yeni dönem başlıyor! Aman dikkat, 5 bin TL cezası var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu? Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek? EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Narin cinayetinde kaç kişi tutuklandı, suçları ne? Narin olayında son durum nedir? Umut Akdoğan kimdir? Halk Tv konuğu Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli? Umut Akdoğan biyografisi! GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta dün kim kazandı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 67. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Jahrein neden gözaltına alındı? Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI! (20 bin sözleşmeli öğretmen) Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 13 EYLÜL CUMA MESAJLARI (RESİMLİ) En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..
title