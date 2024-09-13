Donald Trump cephesinden önemli açıklama: Kripto para kullanıcıları şokta

Donald Trump, kripto para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Eski ABD başkanının desteklediği World Liberty Financial projesi, 16 Eylül'de resmi olarak başlıyor. Ethereum Blockchain ağı üzerinde geliştirilen ve Aave DeFi platformunu kullanan proje, geleneksel bankacılık sistemine güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor. Trump'ın bu hamlesi, kripto para topluluğuna verdiği desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TRUMP KRİPTO PARA DEVRİMİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Donald Trump, resmi X hesabından paylaştığı videoda "16 Eylül'de saat 20:00'de Twitter Spaces'te World Liberty Financial'ın lansmanı için benimle canlı yayında buluşun" ifadelerini kullandı. Trump, "Kripto ile geleceği kucaklıyor, yavaş ve modası geçmiş büyük bankaları geride bırakıyoruz." diyerek projenin vizyonunu özetledi. Bu açıklama, Trump'ın başkanlık kampanyasında kripto para topluluğuna verdiği desteği gösteriyor.

Projenin detayları, Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın 7 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarla şekillenmeye başladı. World Liberty Financial, Aave DeFi platformu ve Ethereum Blockchain ağı üzerine inşa edilecek. Proje, bir "kredi hesap sistemi" etrafında şekillenecek.

Trump'ın bu girişimi, daha önce kripto paralar konusunda sergilediği olumsuz tutumda önemli bir değişikliği işaret ediyor. Geçtiğimiz yaz Bitcoin 2024 konferansında yaptığı konuşmada, yeniden başkan seçilirse Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'i görevden alacağını söyledi. Ayrıca ABD'nin elindeki 213.000 Bitcoin'i (BTC) satmayı durduracağını da belirtti.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Maxine Waters, Trump destekli kripto projesini eleştirdi. Waters "Merkeziyetsiz finans veya DeFi, daha fazla verimlilik ve şeffaflık yaratmayı amaçlasa da tüketicilere ve yatırımcılara zarar verebilecek hack'ler, dolandırıcılık, eşitsiz bilgi ve çıkar çatışmaları gibi yüksek riskler de oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

World Liberty Financial projesinin 16 Eylül'deki resmi lansmanı, kripto para dünyasında büyük ilgi uyandırması beklenen bir gelişme olarak görülüyor. Projenin detayları ve potansiyel etkileri, önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak. Bu projenin, Trump'ın seçim kampanyasına nasıl bir etki yapacağı ve kripto para piyasasını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.