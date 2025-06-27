Dogecoin ve Aptos ETF'si için kritik güncelleme yapıldı

Dogecoin ve Aptos ETF'si için kritik güncelleme yapıldı
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Bitwise, Dogecoin ve Aptos ETF başvurularına token karşılığı geri alım özelliği ekledi. Bu mekanizma yatırımcıların ETF hisselerini doğrudan tokenlarla değiştirmesine olanak tanıyor. 70'ten fazla kripto ETF başvurusu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon (SEC) onayı beklerken bu vergi avantajlı yapı altcoin fonları için kritik gelişme oluşturuyor.

Kripto para dünyasında ETF başvuruları hızla artarken Bitwise önemli bir adım attı. Şirket, önerdiği Dogecoin (DOGE) ve Aptos (APT) borsada işlem gören ETF'lerine token karşılığı geri alım mekanizmasını ekledi. Bu düzenleme, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için vergi avantajları sunuyor.

Bitwise Altcoin ETF'lerine Doğrudan token Değişimi Özelliği Ekledi

Token karşılığı geri alım sistemi, yatırımcıların ETF hisselerini doğrudan temel tokenlarla değiştirmesine olanak tanıyan bir özelliktir. Bu mekanizma daha vergi-verimli olarak kabul edilir ve her türlü yatırımcıya hitap eder.

SEC, şubat ayında spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'leri için benzer bir mekanizmayı değerlendirmeye almıştı. Çarşamba günü SEC çalışanı Hester Pierce, kripto ETF'ler için token karşılığı geri alımların yakında geleceğini söyledi.

Aptos Labs sermaye piyasaları başkanı Solomon Tesfaye, ETF erişiminin Aptos ve diğer Layer 1'leri geleneksel sermaye piyasalarına entegre etmede büyük adım olacağını belirtti. "Bu bir oyun değiştirici olacak." diyen Tesfaye, büyük yatırım çekecek ve likiditeyi artıracağını ekledi.

Popüler memecoin Dogecoin, yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından yaratıldı ve 24,1 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Grayscale ve 21Shares gibi rakip firmalar da DOGE ETF'leri başlatmak için başvuru yaptı.

Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana SEC'in kripto endüstrisine yönelik yenilenmiş yaklaşımı altcoin ETF başvurularını artırdı. Son olarak verilere göre 2025'in ilk yarısında en az 31 altcoin ETF başvurusu yapıldı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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