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Demokratların parti programı kripto destekçilerini üzdü

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ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde Demokrat Parti'nin yeni parti programında kripto para birimleri konusunda herhangi bir bölüme yer verilmedi. Bu eksiklik, teknoloji ve yenilikçilik bekleyen seçmenler arasında endişelere yol açtı. Özellikle Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti'nin bu alanda aktif politikaları ve açıklamaları karşısında Demokratların sessizliği, Kasım 2024 seçimleri öncesinde tartışmaları alevlendirdi.

ABD siyasetinde Demokrat Parti'nin son açıkladığı parti programında kripto para birimlerine yönelik politikaların yer almaması, liberal seçmenler arasında hayal kırıklığı yarattı. Bu durum, Cumhuriyetçilerin kripto dostu tutumlarıyla öne çıkmasına zemin hazırladı.

Demokratların Kripto Para Sessizliği Sürüyor

Demokrat Parti'nin yaklaşan seçimler öncesinde açıkladığı parti programı, kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir eksiklikle gündeme geldi. Partinin resmi dokümanında kripto para birimlerine ilişkin herhangi bir politika önerisinin bulunmaması, bu alana ilgi duyan liberal seçmenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Ulusal kongrenin başlamasıyla kamuoyuyla paylaşılan programda, dijital varlıklara dair herhangi bir bölümün yer almaması dikkat çekti. Bu durum, kripto para politikalarının önümüzdeki seçimlerde önemli bir gündem maddesi olabileceğine işaret ediyor.

Bir diğer yandan, Cumhuriyetçi Parti'nin seçim platformu, kripto para birimlerine yönelik cesur vaatler içeriyor. Parti, "Demokratların yasa dışı ve Amerika karşıtı kripto baskısına son verme" ve "Bitcoin madenciliği haklarını koruma" gibi hedefler belirleyerek kripto dostu bir duruş sergiliyor.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz ay Nashville'de düzenlenen Bitcoin Konferansı'nda yaptığı konuşmayla kripto para destekçisi kimliğini pekiştirdi. Trump, son dönemde kripto varlıklarla ilgili çeşitli girişimlerde bulundu ve yakın zamanda milyonlarca dolar değerinde Ethereum bazlı varlıklara sahip olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Trump, NFT koleksiyonlarından 7 milyon dolarlık gelir elde ettiğini duyurdu.

Demokrat Parti'nin mevcut programı, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinden önce, Temmuz ayında parti komitesi tarafından hazırlanıp onaylandı. Söz konusu program 16 Temmuz'da Platform Komitesi tarafından kabul edildi ve Biden'ın 21 Temmuz'da yarıştan çekilmesinden kısa bir süre önce tamamlandı.

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından girişimciler ve milletvekilleri, kripto endüstrisi ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki bağları güçlendirmek için yoğun çaba harcadı. Geçen hafta, Crypto4Harris adlı bir grup, Demokratların dijital varlık inovasyonu ve düzenlemeleri konusundaki vizyonunu tartışmak üzere bir toplantı düzenledi.

Bu toplantıda, iş dünyasından Mark Cuban ve Anthony Scaramucci gibi isimler ile Kongre Üyesi Adam Schiff, Demokrat Parti'nin Kasım seçimleri öncesinde kripto endüstrisine yönelik politikalarını yeniden gözden geçirmesi için lobi faaliyetlerinde bulundu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, toplantıda yaptığı konuşmada, yıl sonuna kadar kripto para birimlerini düzenleyecek bir yasa tasarısını geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Schumer, "Kripto alanında yenilikçiliği teşvik etmek ile sağduyulu önlemler almak arasında bir denge kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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