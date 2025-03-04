Delist edilecek coinler: Binance listesinden çıkma riski taşıyan 10 altcoin

Binance, 10 altcoini delist etme listesine ekledi

Binance, kısa süre önce GoPlus Security (GPS) listeleme kararını duyurduktan sonra, 10 altcoin için izleme etiketini genişlettiğini açıkladı.

Bu kapsamda;

Aergo (AERGO)

Alpaca Finance (ALPACA)

AirSwap (AST)

Badger DAO (BADGER)

BurgerCities (BURGER)

COMBO (COMBO)

NULS (NULS)

STP (STPT)

UniLend (UFT)

VIDT DAO (VIDT

artık yüksek riskli varlıklar kategorisine alındı ve potansiyel delist tehlikesiyle karşı karşıya.

Binance, resmi blogunda konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İzleme Etiketine sahip tokenler, diğer listelenmiş tokenlere kıyasla çok daha yüksek volatiliteye ve riske sahiptir. Bu varlıklar yakından izlenmekte ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. İzleme Etiketi'ne sahip tokenlerin, platformumuzdaki listeleme kriterlerini karşılamama ve delist edilme riski bulunduğunu unutmayın."

Bu doğrultuda Binance, Spot ve Marjin platformlarında İzleme Etiketi olan tokenleri alıp satmak isteyen kullanıcılar için yeni bir kural getirdi. Artık bu tokenlerle işlem yapmak isteyen yatırımcıların her 90 günde bir risk farkındalık testini geçmesi gerekecek. Bu uygulama, kullanıcıların bu varlıklarla işlem yapmadan önce taşıdıkları riskleri anlamalarını sağlamak için getirildi.

Binance, İzleme Etiketi almanın mutlaka delist edileceği anlamına gelmediğini belirtti. Borsa, bu varlıkları belirli aralıklarla inceleyerek İzleme Etiketi'ni kaldırma veya ekleme kararını değerlendirecek. Ancak bu açıklama yatırımcıları sakinleştirmeye yetmedi. Delist ihtimalinin duyurulmasının hemen ardından, söz konusu 10 tokenin değeri hızla düşerek çift haneli kayıplar yaşadı.

Binance, risk yönetimine odaklanıyor

Binance'e göre, İzleme Etiketi taşıyan tokenler, düzenleyici belirsizlikler, düşük likidite veya aşırı oynaklık gibi nedenlerle yüksek risk taşımakta. Bu etiket, ilgili tokenlerin Spot ve Marjin işlem sayfalarında ve Piyasa Genel Görünüm sekmesinde gösteriliyor. Ayrıca kullanıcılar bu tokenlerle işlem yaparken ek bir risk uyarı banner'ı ile karşılaşıyor.

Borsa, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak İzleme Etiketi'ni artık aylık olarak güncelleyeceğini duyurdu. Ancak İzleme ve Tohum Etiketlerinin (Seed Tag) kaldırılması konusunda üç ayda bir gözden geçirme yapmaya devam edeceğini belirtti.

"Yeni projeler her ayın ilk haftasında listeye eklenecek." şeklinde bir açıklama yapan Binance, bu uygulamayla kullanıcılarını bilinçlendirmeyi ve korumayı amaçladığını vurguladı. Artan düzenleyici baskılar karşısında borsanın risk yönetimi ve uyumluluk konularına daha fazla odaklandığı görülüyor.

Öte yandan, listede yer alan tokenlerin fiyatlarının düşmesi sürpriz olmadı. Bu tür duyuruların ardından piyasanın gösterdiği klasik tepki olarak değerlendiriliyor. Örneğin, Binance'in Aralık ayında üç altcoini delist etme kararı almasının ardından, ilgili tokenlerin değeri sert düşüş yaşayarak çift haneli kayıplara ulaşmıştı.

Ancak listeleme duyuruları tam tersi bir etkiye sahip. BeInCrypto'nun haberine göre, Binance'in kısa süre önce GPS tokenini listeleme kararı alması, bu varlığın değerini yüzde 10'un üzerinde artırdı.