CoinTR, Yeni kripto düzenlemelerine uyum sağlıyor

Türkiye'de kripto varlık sektörü, son düzenlemelerle birlikte kurumsal bir yapıya kavuşma yolunda önemli adımlar atıyor. 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu düzenleyici çerçeve, yatırımcı güvenliğini artırmayı ve sektörde şeffaflığı tesis etmeyi hedeflerken, yerli kripto platformlarının da operasyonel standartlarını yükseltmelerini gerektiriyor. Bu gelişmeler ışığında, Türkiye'nin önde gelen kripto platformlarından CoinTR, düzenlemelere uyum sürecindeki yaklaşımını ve geleceğe dönük stratejilerini paylaştı.

CoinTR Düzenlemelere Tam Uyum Yaklaşımını Benimsiyor

CoinTR yönetimi, yeni düzenlemelerle ilgili yaklaşımlarını açık bir şekilde ortaya koydu. Platform yetkilileri düzenlemelere uyum noktasında, "CoinTR olarak elbette ki ülkemizdeki yeni kripto düzenlemelerine uyum sağlayacağız. Şirketimiz, 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemelere tam uyum sağlayarak faaliyetlerine devam edecektir. Ağustos 2024'te SPK tarafından yayımlanan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Listesi"nde yer alan borsamız için yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmet vermek ve düzenleyicilerle uyum içinde çalışmak öncelikli bir konudur.

Lisans süreçleri kapsamında gerekli tüm teknik, operasyonel ve hukuki gereklilikleri yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz, SPK tarafından lisans alan ilk kripto borsalarından biri olmak ve sektörde güvenilir, şeffaf bir yapı oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Bugüne kadar, MASAK ve ilgili regülatör kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yürüttük ve yasal çerçeveye tam uyum sağlamak adına altyapımızı sürekli geliştirdik. Yeni düzenlemeler kapsamında da gerekli tüm teknik ve operasyonel adaptasyonları hızla tamamlayarak, kullanıcılarımıza güvenli ve sorunsuz bir hizmet sunmaya devam etmekteyiz.

CoinTR, mevcut ve potansiyel yatırımcılarına yönelik mesajında da net bir duruş sergiliyor. Platform yetkilileri açıklamalarında "CoinTR olarak mevcut ve potansiyel yatırımcılarımıza en net mesajımız şudur: Güvenli, şeffaf ve yasal çerçeveye tam uyum sağlayan bir ekosistem yaratmaya kararlıyız. Yeni düzenlemeler, sektörde daha sağlam bir yapı oluşturulmasına ve yatırımcıların haklarının daha güçlü bir şekilde korunmasına katkı sağlayacaktır.

Şirketimiz, sadece regülasyonlara uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirmek ve yatırımcılarımızın güvenle işlem yapabileceği bir ortam oluşturmak için yenilikçi çözümler üretmeye devam edecektir. Kripto varlık piyasasının uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından düzenlemelerin bir gereklilik olduğuna inanıyor ve bu çerçevede proaktif adımlar atıyoruz.

Bu süreçte yatırımcılarımıza şunu belirtmek isteriz: Tüm gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaya, güçlü altyapımızla hizmet vermeye ve piyasanın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.