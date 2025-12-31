Coinbase yöneticisinden ABD kongresine uyarı

Shirzad'ın açıklaması, Çin Merkez Bankası'nın dijital yuan için faiz ödeme kararını duyurmasının ardından geldi. X üzerinden yaptığı paylaşımda dijital para rekabetinin boyutunu vurgulayan Shirzad, "Neyin tehlikede olduğunu yanlış anlayanlara söylüyorum." ifadesini kullandı.

ÇİN MERKEZ BANKASI DİJİTAL YUAN İÇİN FAİZ ÖDEME KARARI ALDI

Shirzad, tokenizasyonun geleceği temsil ettiğini belirterek GENIUS Act'in ABD Başkanı ve Kongre tarafından atılmış vizyoner bir adım olduğunu savundu. Yönetici, bu yasayla ABD kuralları çerçevesinde ihraç edilen dolar stablecoin'lerinin geleceğin birincil uzlaşma aracı olmasının hedeflendiğini vurguladı.

Senato'daki piyasa yapısı tasarısı müzakerelerinin stablecoin getirileri konusunu yanlış ele alması durumunda, ABD dışı stablecoin'lere ve merkez bankası dijital paralarına ciddi bir rekabet avantajı tanınacağı uyarısında bulunan Shirzad, "Yerleşik düzenin lobicileri her zaman değişime karşı savaşır. Müzakerecilerin sadece mevcut çıkarları değil, ABD dolarının ve finansal sistemin önceliğini koruması kritik önem taşıyor." dedi.

Shirzad'ın açıklamaları, Çin'in dijital yuan stratejisinde köklü bir değişikliğe hazırlandığı dönemde geldi. Yıllardır süren pilot programlara rağmen geniş tüketici kitlesine ulaşmakta zorlanan e-CNY için Çin Merkez Bankası bu hafta başında yeni bir çerçeve duyurdu. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek politikaya göre ticari bankalar, müşterilerinin dijital yuan varlıklarına faiz ödeyebilecek. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Lu Lei, bu değişiklikle e-CNY'nin dijital nakit işlevinden dijital mevduat para birimine dönüşeceğini açıkladı.

SEKTÖR VE BANKACILIK LOBİSİ KARŞI KARŞIYA

Temmuz ayında yasalaşan GENIUS Act, ABD doları ödeme stablecoin'i ihraççılarının sahiplerine doğrudan faiz veya getiri ödemesini yasaklıyor. Mevcut tartışma, bu yasağın ne kadar katı uygulanacağı üzerine yoğunlaşıyor. Kripto şirketleri, getiri sınırlamalarının ABD stablecoin'lerinin yabancı alternatiflere ve merkez bankası dijital paralarına karşı rekabet gücünü zayıflatacağını savunurken, bankacılık grupları düzenleyicilerin geniş kapsamlı bir yasak uygulamasını talep ediyor.

Blockchain Association ve 125'i aşkın kripto sektörü temsilcisi, 18 Aralık'ta Kongre'ye gönderdiği mektupta GENIUS Act'in faiz yasağını genişletme çabalarının reddedilmesini istedi. Mektupta, "Stablecoin getirilerinin topluluk bankalarını tehdit ettiği iddiaları kanıtlarla desteklenmiyor." ifadesi yer aldı.

Aynı gün American Bankers Association da ayrı bir mektup yayınlayarak yasa koyucuları getiri sağlayan stablecoin'lere yönelik yasağın sıkı uygulanması konusunda çağrıda bulundu. Dernek, bazı kripto borsalarının yasayı getiri benzeri teşviklere izin verecek şekilde yorumladığını ve bunun geleneksel bankacılık faaliyetlerini zayıflatabileceğini ileri sürdü.