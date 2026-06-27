Coinbase MiCA lisansını alarak 27 AB ülkesine açıldı

ABD merkezli kripto borsası Coinbase, Lüksemburg Finans Sektörü Gözetim Komisyonu'ndan (CSSF) Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) lisansı aldığını duyurdu. Tek bir düzenleyici çerçeveye dayanan yetki, borsanın 27 Avrupa Birliği üyesinin tamamında düzenlemeye tabi kripto varlık hizmetleri sunmasının önünü açıyor. Coinbase, Avrupa operasyonlarının merkezi olarak Lüksemburg'u belirledi.

Lisans, borsanın Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Hollanda ve İspanya'da hâlihazırda sahip olduğu ulusal izinlerin ardından geldi. Söz konusu ulusal lisanslar, artık AB genelinde geçerli tek MiCA yetkilendirmesi altında birleşti. Coinbase, Lüksemburg'u seçme gerekçesi olarak ülkenin köklü Avrupa finans merkezi konumunu, Blockchain ve dağıtık defter teknolojisine (DLT) yönelik proaktif tutumunu ve bu alana ilişkin dört ulusal yasayı gösterdi.

MİCA TEK YETKİYLE 27 ÜLKEYE KAPI AÇIYOR

Aralık 2024'te tam olarak yürürlüğe giren MiCA, daha önce her AB ülkesinde ayrı lisans alınmasını gerektiren parçalı yapıyı ortadan kaldırıyor ve şirketlerin uyum yükünü belirgin biçimde azaltıyor. Coinbase, bu çerçeve sayesinde ek bir ulusal lisans sürecine girmeden düzenlemeye tabi ürün ve hizmetlerini Avrupa Birliği genelinde genişletebilecek. Borsa, AB'de bu lisansla sunacağı yeni ürünlere veya genişleme takvimine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Yetki, Coinbase'in uluslararası büyüme stratejisiyle aynı döneme denk geldi. Şirket 2026 başında kripto türev platformu Deribit'i 2,9 milyar dolara satın almış ve bu işlem sektörün en büyük anlaşmalarından biri olmuştu. CEO Brian Armstrong, uzun vadeli büyümeyle uyumlu yeni satın almalara açık olduklarını ve uluslararası pazarların öncelikli hedef olduğunu belirtti.

EN BÜYÜK BORSA MİCA YETKİSİNİ ALAMADI

MiCA geçiş süresi 1 Temmuz 2026'da doluyor. Bu tarihten sonra lisansı olmayan kripto varlık hizmet sağlayıcıları AB'de faaliyet gösteremeyecek ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), başvurusu inceleme aşamasında olan şirketlerin de muaf olmadığını bildirdi. Sektörün en büyük borsası Binance ise hiçbir üye ülkeden MiCA yetkisi alamadı. Borsa, Yunanistan'daki başvurusunu geri çekti ve 1 Temmuz'dan itibaren AB'de yeni üye alımını durduracağını, bazı hizmetleri kısıtlayacağını duyurdu.

OKX Avrupa CEO'su Erald Ghoos, kripto borsalarının yaklaşık yüzde 80'inin MiCA'yı geçemeyeceğini, Avrupalı kullanıcıların yüzde 60'ının hâlâ lisanssız platformlarda işlem yaptığını söylemişti. Coinbase, bu tabloda yetkilendirmeyi tamamlayan sağlayıcılar arasına katıldı. Ripple da MiCA kapsamındaki ön onayı yine Lüksemburg üzerinden almış, böylece ülke kıtanın lisanslı kripto şirketleri için cazip bir üs hâline gelmişti.