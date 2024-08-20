Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yakın zamanda yürürlüğe giren kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve piyasa rekabetine zarar verdiğini öne sürerek iptal davası açtıklarını duyurdu. Yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını SPK denetimine tabi tutarken, lisans zorunluluğu ve çeşitli yaptırımlar getiriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili olarak, bu düzenlemelerin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından yapılan açıklamada, parti olarak kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ilgilendiren bu düzenlemenin iptal edilmesi için hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.

İfade Özgürlüğünü Kısıtlayan ve Piyasa Rekabetine Zarar Veren Bir Düzenleme

Yeni düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve piyasa rekabetine zarar verdiğini savunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.06.2024 tarihli ve 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesi nezdinde yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtık. İptal ve yürürlüğü durdurma taleplerimiz ile gerekçeleri aşağıdaki gibidir:

1. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yapısının ve faaliyetlerinin,

2. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların ortaklarının (ortak olabilmek için gerekli) nitelikleri kaybetmeleri halinde; mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemlerin,

3. Kripto varlık hizmet sağlayıcı ile müşteri arasında yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarının kanuni ölçüt olmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak biçimde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmesi,

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ifade özgürlüğünü sınırlayacak biçimde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilmesi,

5. Kendisine çeşitli hak, yetki, görev ve sorumluluk yüklenen kripto varlık hizmet sağlayıcının mensuplarının kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmaması.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yasa Neleri Getiriyor?

Temmuz ayında yürürlüğe giren ve kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlayıcıları kapsayan yasa, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren tüm firmaları SPK'nın denetimine tabi tutuyor. Yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının lisans başvurusu yapmasını zorunlu kılıyor ve 2 Ekim 2024'e kadar başvuruda bulunmayan ya da faaliyetlerini durdurmayan firmalara ağır yaptırımlar öngörüyor.

Yasa, kripto varlıkların alım satımına, saklanmasına ve transferine dair kuralları belirleyerek piyasa düzenlemesine gidiyor. Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının organizasyon yapıları, yöneticileri, çalışanları ve bilgi sistemleri gibi kritik konular SPK tarafından belirleniyor. Yasa, aynı zamanda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarına yönelik bazı nitelik şartları getiriyor ve bu niteliklerin kaybedilmesi durumunda yapılacak işlemler hakkında da düzenlemeler içeriyor. Son olarak uzmanlara göre yasadaki bazı belirsizlikler ve muğlak ifadeler, özellikle ifade özgürlüğü ve piyasa rekabeti konularında ciddi soru işaretleri doğurabilme potansiyeline sahip.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Sermaye Piyasası Kurulu Anayasa Mahkemesi Gökhan Günaydın Gökhan Günaydın Kripto Para Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sara neden yok, sakat mı? Sara Young Boys maçında yok mu? Barış Alper Yılmaz zehirlendi mi? Barış Alper Yılmaz neden hasta oldu? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Kaan Ayhan neden yok, sakat mı? Kaan Ayhan Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında yok mu? Bodo Glimt Kızılyıldız CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Bodo Glimt Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İskenderiye Feneri nerede, hangi ülkede? İskenderiye Feneri ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından İskenderiye Feneri'nin özellikleri! Dinamo Zagreb Karabağ CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı TRT1? Dinamo Zagreb Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rodos Heykeli nerede, hangi ülkede? Rodos Heykeli ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından Rodos Heykeli'nin özellikleri! Lille Slavia Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Lille Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Halikarnas Mozolesi nerede? Halikarnas Mozolesi hangi ülkede? Dünya'nın yedi harikasından Halikarnas Mozolesi'nin özellikleri! Çınar Ersanlı kimdir? Çınar Ersanlı kaç yaşında, nereli? Çınar Ersanlı neden öldü?
title