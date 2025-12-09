Haberler

CFTC türev piyasalarında kripto teminat kullanımına onay verdi
Güncelleme:
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, türev piyasalarında Bitcoin, Ethereum ve USDC'nin teminat olarak kullanılmasına izin veren pilot program başlattı. Karar, kripto varlıkların geleneksel finans piyasalarına entegrasyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Vekil Başkanı Caroline Pham, türev piyasalarında belirli kripto paraların teminat olarak kullanılmasına olanak tanıyan dijital varlık pilot programını duyurdu. Programın başlangıç aşamasında Bitcoin, Ethereum ve USDC ile sınırlı tutulacağı açıklandı.

Stablecoin Düzenlemesi Kripto Teminatına Kapı Araladı

Pham yaptığı yazılı açıklamada "Sorumlu yeniliği benimsemek ABD piyasalarının dünya lideri olmasını sağlar ve piyasa katılımcılarının dolarlarını daha akıllıca ve daha verimli kullanmasına olanak tanıyarak ekonomik büyümeyi tetikler." ifadelerini kullandı.

Kurumun tek komiseri olan Pham, türev düzenleyicisinin kripto konusundaki duruşunu belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçen hafta Bitnomial'ın düzenleyici onaylı spot kripto ürünleri listeleyen ilk borsa olduğunu duyuran Pham, daha önce kripto kurallarını netleştirmek için "Kripto Koşusu" programını başlatmış ve ABD'de dijital varlık düzenleyici kum havuzu pilot uygulaması fikrini gündeme getirmişti.

Yapılan duyuru, CFTC'nin Eylül ayında türev piyasalarında tokenize teminat kullanımını genişletme girişiminin devamı niteliğinde. Coinbase'e yanıt olarak yayımlanan mektupta CFTC, kripto teminat programına katılan vadeli işlem komisyoncularının (FCM) müşteri hesaplarında tutulan dijital varlıkların toplam miktarı hakkında haftalık rapor sunması gerektiğini belirtti. FCM'lerin ayrıca teminat olarak kullanılan dijital varlıkları etkileyen "önemli operasyonel veya sistem sorunu, kesinti ya da arıza" durumlarını bildirmesi zorunlu tutuldu.

Coinbase Hukuk Müdürü Paul Grewal konuya ilişkin "CFTC'nin kararı kripto sektörünün uzun süredir bildiği bir gerçeği teyit ediyor. Stablecoinler ve dijital varlıklar ödemeleri daha hızlı, daha ucuz hale getirip riski azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

CFTC aynı gün, FCM'lerin "sanal paraları müşteri teminatı olarak kabul etme yetkisini kısıtlayan" personel danışmanlığını da geri çekti. Kurum, yaz aylarında yasalaşan ve stablecoin düzenleyen GENIUS Yasası'nın bu danışmanlığı geçersiz kıldığını belirtti.

Burak KÖSE
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
