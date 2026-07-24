Cardano kurucusundan Ethereum yönetimine eleştiri

Hoskinson'a göre Ethereum, uzun vadeli gelişimi sürdürülebilir biçimde finanse edebilecek zincir üstü bir hazineye sahip değil ve bunun yerine az sayıda etkili kuruluşa bağımlı. Hoskinson'a göre Ethereum protokol gelirinin yalnızca yüzde 5'ini alıp Ethereum Foundation'a verse, kuruluşun çalışmak için yılda 390 milyon doları olurdu. Hoskinson, Ethereum'un gelişim önceliklerini belirlemek için büyük şirketlere dayanmasını da eleştirdi. Yöneticiye göre gerçek merkeziyetsizlik, ağın geleceğini şirketlerin yerine zincir üstü oylama yoluyla token sahiplerinin belirlemesini gerektiriyor.

Hoskinson, Cardano'nun yönetişim çerçevesinin daha yavaş gelişse de uzun vadede daha sürdürülebilir bir model sunduğunu söyledi. Yöneticiye göre özellikle her şeyin kırıldığı yapay zeka destekli saldırılar çağında insanlar, pazara hız kazandırmanın her zaman en arzu edilir şey olmadığını fark etmeye başlıyor.

HOSKINSON: KRİPTONUN SİGORTA KATMANINA İHTİYACI VAR

Cardano ile ilişkili altyapıyı hedef alan yakın tarihli bir köprü istismarının ardından Hoskinson, sektörün en büyük eksik unsurunun sigorta olduğunu belirtti. Yöneticiye göre kripto cüzdanları ve zincirler arası köprüler için isteğe bağlı sigorta ürünleri geliştirilebilir. Bu ürünler primlerle finanse edilebilir ve teminat havuzlarıyla desteklenebilir. Modele göre kullanıcılar düzenli ücret öderken, tanımlı güvenlik standartlarını karşılayan protokoller de sigorta kapsamına girmeye hak kazanabilir.

Hoskinson'a göre sigorta, saldırılardan sonra mağdurların zararını karşılar ve sektör genelinde daha iyi yazılım uygulamalarını teşvik eder. Yöneticiye göre kötü şeyler yaşandığında hukukun üstünlüğüne, denge-denetim mekanizmalarına ve zararın telafi edilebilmesine dayanan finansal sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Hoskinson, kripto benimsemesinin bir sonraki dalgasının işlem hacmini artırmaktan çok, blok zincirini kimlik, gizlilik, sigorta ve gerçek dünya finansal altyapısıyla bütünleştirmekten geleceğini öngörüyor.

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