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Bu hafta takip edilebilecek 5 kripto airdrop'u

Bu hafta takip edilebilecek 5 kripto airdrop'u
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Kripto Airdrop avcıları için bu hafta, ünlü yatırımcılar tarafından desteklenen beş projeden ücretsiz token kazanma fırsatı sunuyor. Biz de Bu hafta takip edilebilecek 5 kripto airdrop'unu sizler için derledik.

Hub.xyz, OG Labs, Sentient, Monad ve Succinct, Şubat ayının son haftasında dikkat çeken en iyi beş kripto airdrop'u arasında yer alıyor.

1. Hub.xyz

Merkeziyetsiz Web3 sosyal platformu Hub.xyz, yapay zeka eğitimi aracılığıyla topluluk katılımını teşvik eden bir airdrop başlattığını duyurdu. Platform, içerik üreticileri ile markaları bir araya getirirken, yapay zekadan faydalanarak kullanıcı etkileşimlerini ve içerik trendlerini analiz ediyor.

Airdrop kapsamında, kullanıcılar platformun X (Twitter) üzerindeki sosyal etkileşimleri yoluyla yapay zeka ajanlarını eğiterek ödüllendiriliyor. Katılımcılar, verdikleri yanıtların kalitesine göre IQ Puanı kazanıyor ve bu puanlar, Token Üretim Etkinliği (TGE) sırasında HUB token'larına dönüştürülebiliyor.

Kampanya, doğrudan katılım ödülleri ve bir referans programı içeriyor. Kullanıcılar, başkalarını platforma davet ederek kazançlarını artırabiliyor.

Airdrops.io'ya göre, daha fazla ödül kazanmak için şu stratejiler öneriliyor:

  • Yapay zeka ajanlarıyla etkileşime girerken düşünceli ve kaliteli yanıtlar vermek,
  • Hub.xyz'nin X platformundaki içeriklerine düzenli olarak katılım sağlamak,
  • Minimum seviye gereksinimi olan Seviye 4'e ulaşmak,
  • Kendi referans bağlantısını paylaşarak ek ödüller kazanmak,
  • En az 3.100 IQ puanı biriktirmek.

2. OG Labs

OG Labs (OG Network), katılımcılara Layer 1 (L1) blokzincir teknolojisini merkeziyetsiz yapay zeka ile birleştiren modüler bir AI zinciriyle etkileşime girme fırsatı sunuyor.

Hack VC, Animoca Brands, Delphi Ventures, OKX Ventures ve Samsung NEXT gibi büyük yatırımcıların desteğiyle 325 milyon dolar fon toplayan proje, airdrop dağıtımını resmen duyurdu.

OG Network ekibi, ekosistem büyüme programı kapsamında 88 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Henüz kesin airdrop yapısı açıklanmasa da, proje testnet etkinlikleri ve topluluk katılım programlarını başlattı. Kullanıcılar, testnet aktivitelerine katılarak ve ekosistemin gelişimine katkıda bulunarak gelecekteki airdrop'lar için uygun hale gelebilirler.

3. Sentient

Sentient, Şubat ayının son haftasında dikkat çeken bir başka airdrop fırsatı sunuyor. Pantera Capital, Framework Ventures ve Founders Fund gibi dev yatırımcıların liderliğinde üç aşamalı bir fonlama süreciyle 85 milyon dolar topladı.

Sentient, NFT sahipleri için geliştirdiği yapay zeka modeli Dobby ile kullanıcıların etkileşime girmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, Dobby ile konuşarak ve yanıtlarını değerlendirerek ödüller kazanabiliyor. Bu süreç, Sentient ürününün ilk test aşamalarından biri olarak görülüyor.

Buna ek olarak Sentient, Fraction AI ile ortaklık kurarak kullanıcıların fractal kazanmalarını ve Fraction AI airdrop'unu devam ettirmelerini sağlayan bir platform geliştirdi.

Airdrop Adventure'ın raporuna göre, Fraction AI'nin Sentient ile iş birliği yaparak başlattığı bu yeni platformda, kullanıcılar fractal kazanabiliyor. Bu güncellemeyi tamamlayanlar, Sentient'in Dobby-mini özelliğini kullanırken aynı zamanda Fraction AI airdrop'una da hak kazanıyor. Ayrıca 5 bin dolarlık bir ödül havuzu da mevcut.

4. Monad

DragonFly Capital ve Paradigm'in ortak liderliğinde 244 milyon dolar fon toplayan Monad, bu hafta öne çıkan airdrop projelerinden biri oldu. Proje, testnet lansmanını 19 Şubat'ta gerçekleştirdi ve kullanıcılar test token talebinde bulunmaya başladı.

Monad, topluluk katılımını ödüllendiriyor ve Discord'daki roller, kullanıcıların topluluk içinde geçirdiği zaman ve katkı sağlama biçimlerine göre belirleniyor.

Cryptorank'a göre, belirlenen ödüller şu şekilde:

  • Monad Discord'da "Full Access" rolüne sahip kullanıcılar 5 MON alacak,
  • Ethereum ana ağında en az 0.01 ETH tutan ve en az bir çıkış işlemi gerçekleştirenler 2 MON alacak,
  • Diğer tüm kullanıcılar 0.05 MON alacak.

5. Succinct

Bu haftanın en dikkat çeken airdrop fırsatlarından biri de Succinct. Paradigm, Robot Ventures ve Bankless Ventures gibi büyük yatırımcılardan 55 milyon dolar fon toplayan proje, blokzincir altyapısını geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Succinct testnet'ini başlattı, ancak şu an için yalnızca 20 bin kullanıcı teste katılabiliyor. Zaman içinde yeni test alanlarının açılması planlanıyor.

Proje, testnet katılımcılarının oyunlar oynayarak yıldız kazanmalarına olanak tanıyor. Kazanılan yıldızlar, platformda takip edilebiliyor ve ilerleme durumu bir liderlik tablosu üzerinden görüntülenebiliyor.

Succinct ekibi, bu hafta ETH Denver etkinliğine katılacak ve burada özel oturumlar düzenleyeceklerini duyurdu. Proje, blokzincir ve kripto dünyasında önemli isimlerle özel toplantılar yaparak gelecekteki gelişmeleri paylaşmayı planlıyor.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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