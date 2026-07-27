Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek

Bitcoin anlık olarak 65.336 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,5 değer kazanırken Ethereum yüzde 4,5 yükselerek yedi haftanın en yüksek seviyesi olan 1.960 dolara ulaştı. Ethereum bu seviyede de dirençle karşılaşıyor ve 2 Haziran'dan bu yana 2.000 doların üzerini görmedi. BNB, XRP, Solana, Tron ve Cardano yüzde 2'ye varan yükseliş kaydederken toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 2,3 trilyon dolara çıktı.

Piyasadaki toparlanma, ABD ile İran arasındaki gerilimin gevşemesiyle destek buldu. ABD, 13 gece süren yoğun hava saldırılarının ardından cuma günü bombardımanı durdurdu. İranlı bir yetkili, ABD saldırılara ara verdiği sürece kendilerinin de saldırıları durduracağını bildirdi. Gelişme petrol fiyatlarında düşüşe, ABD borsa vadelilerinde ve kripto piyasasında yükselişe yol açtı.

HAFTANIN VERİ TAKVİMİ FED KARARINDA DÜĞÜMLENİYOR

Yatırımcıların gözü, hafta boyunca art arda açıklanacak makroekonomik verilerde olacak. Salı günü Türkiye saatiyle 17.00'de ABD tüketici güveni endeksi yayımlanacak. Haftanın en kritik gelişmesi ise çarşamba günü gelecek. ABD Merkez Bankası Fed, iki günlük toplantısının ardından 29 Temmuz Çarşamba Türkiye saatiyle 21.00'de faiz kararını açıklayacak, Fed Başkanı Kevin Warsh ise 21.30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla politika yönüne dair sinyal verecek.

Piyasalar faizin sabit kalmasına ağırlık verse de bir artış ihtimalini tümüyle dışlamıyor. Vadeli işlem verilerine göre faizin değişmemesi olasılığı yüzde 63,7'ye gerilerken bir artış olasılığı yüzde 36,3'e yükseldi. Toplantı, teknoloji sektörü değerlemeleri, yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar ve büyüme görünümüne dair artan belirsizliğin gölgesinde yapılıyor. Bir varlık yönetim şirketinin baş piyasa stratejisti Kristina Hooper, piyasanın "çok köpüklü" hissettirdiğini, yatırımcıların adeta "yumurta kabukları üzerinde yürüdüğünü" ve en küçük bir aksaklığa bile sert tepki verebileceğini söyledi.

Veri akışı perşembe günü de sürecek. ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi ve Fed'in yakından izlediği PCE enflasyonu 30 Temmuz Perşembe Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Ekonominin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 2,3 büyüdüğü tahmin ediliyor. Hafta, cuma günü Türkiye saatiyle 17.00'de yayımlanacak Michigan tüketici güveni ve enflasyon beklentileri verileriyle tamamlanacak.

Makro takvimin yanında şirket bilançoları da piyasanın yönünü belirleyebilir. Microsoft, Meta, Apple ve Amazon dahil S&P 500 şirketlerinin yüzde 15'inden fazlası bu hafta ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Teknoloji ağırlıklı bu bilançolar, risk iştahının barometresi olarak görülüyor ve kripto piyasasındaki fiyatlamayı da etkileyebilir.

ANALİSTLER 66 BİN DOLARLIK DİRENCE ODAKLANDI

Bitcoin, 66 bin doların üzerindeki güçlü dirençle karşılaşmayı sürdürüyor ve yaklaşık iki aydır bu bölgede yatay bir seyir izliyor. Mudrex baş kantitatif analisti Akshat Siddhant, Bitcoin'in 63 bin doların üzerindeki desteği korumasının ardından toparlanma sinyalleri verdiğini, fakat ABD spot Bitcoin fonlarının haftayı net çıkışla kapatmasının yükselişi sınırladığını belirtti. Siddhant'a göre geniş makroekonomik belirsizlik ve jeopolitik gerilimler de yatırımcıları temkinli tutuyor.

Bir borsanın piyasa masası, Bitcoin'in 65 bin doların üzerinde tutunmasının kısa vadeli yapıyı olumlu kıldığını, 66 bin doların kalıcı biçimde aşılması halinde 67 bin ile 68 bin dolar aralığına doğru bir yolun açılabileceğini değerlendirdi. Masaya göre Fed kararı ve jeopolitik gelişmeler yine de belirleyici olmayı sürdürüyor. Giottus'un CEO'su Vikram Subburaj ise Bitcoin'in 1 Temmuz'daki 57.754 dolarlık dip seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 13 yükselerek 65.160 dolara ulaştığını hatırlattı. Subburaj'a göre geçen haftaki net fon girişinin yalnızca 33,9 milyon dolarda kalması, Bitcoin'in bu yüzde 13'lük toparlanmayı neden kesin bir yukarı kırılmaya dönüştüremediğini açıklıyor.

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