BlackRock'tan karma ETF: Hisse ve Bitcoin bir arada

iShares Equity + Bitcoin ETF Portfolio adını taşıyan ve IBQT koduyla işlem gören fon, 10 Ağustos'ta Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda işleme başladı. Fon, portföyünün yüzde 97'sini hisse senetlerine, yüzde 3'ünü ise Bitcoin'e ayırmayı hedefliyor. Hisse tarafı Kanada, ABD, uluslararası ve gelişmekte olan piyasaları kapsıyor.

Fon, tek tek hisse almak ya da doğrudan Bitcoin tutmak yerine ağırlıklı olarak diğer iShares fonlarına yatırım yapıyor. Bitcoin maruziyeti ise BlackRock'ın Ocak 2025'te işleme açılan Kanada merkezli iShares Bitcoin ETF'si üzerinden sağlanıyor. Bu yapı, çeşitlendirilmiş bir hisse portföyü ile Bitcoin maruziyetine tek işlem koduyla erişilmesine imkân tanıyor. Fonun yıllık yönetim ücreti, alt fonların ücretleri dahil yüzde 0,22 olarak belirlendi.

BlackRock'ın Kanada ürün ve iShares sorumlusu Steven Leong, IBQT ve XINT'in Kanadalılara düşük maliyetli ürünlere tek işlem koduyla erişim sunma hedeflerini desteklediğini belirtti. Şirket aynı zamanda Kanada ve ABD'yi dışarıda bırakan, 40'tan fazla piyasada 5 binden fazla şirketi kapsayan XINT kodlu uluslararası endeks fonunu da tanıttı. Her iki fon da RBC iShares iş birliği aracılığıyla yönetiliyor. BlackRock, iShares biriminin 30 Haziran itibarıyla 1.700'den fazla fonda yaklaşık 6,2 trilyon dolar yönettiğini açıkladı.

BİTCOİN AĞIRLIĞI YÜZDE 3 İLE SINIRLI

IBQT, Bitcoin ağırlığını yüzde 3'le sınırlayan görece temkinli bir portföy dağılımı izliyor. Bitcoin, hedeflenen portföyün yalnızca yüzde 3'ünü oluşturduğu için fonun performansı ağırlıklı olarak küresel hisse piyasalarına bağlı kalacak. Ancak Bitcoin fiyatındaki değişimler, portföyün yeniden dengelendiği dönemler arasında kripto payını artırabilir ya da azaltabilir.

Fon, yatırımcıları portföyündeki Kanada merkezli Bitcoin ETF'sinin ücretlerine, volatilitesine ve piyasa risklerine de dolaylı olarak maruz bırakıyor. BlackRock, fonun değerinin sık sık değişebileceğini ve yatırımın garanti altında olmadığını belirtti. Yüzde 3'lük hedef, doğrudan bir spot Bitcoin fonuna kıyasla Bitcoin fiyat hareketlerinin toplam portföy üzerindeki etkisini sınırlandırıyor.

BLACKROCK KRİPTOYU GELENEKSEL FONLARA TAŞIYOR

IBQT, BlackRock'ın Bitcoin'i geleneksel yatırım stratejileriyle birleştiren ürünlerine yeni bir örnek oluşturuyor. Şirket haziranda ABD'de, aylık gelir üretmek için Bitcoin fonuna yatırım yapıp alım opsiyonu satan bir Bitcoin gelir fonunu (BITA) devreye almıştı.

BlackRock'ın ABD'de işlem gören iShares Bitcoin Trust'ı, varlık büyüklüğü açısından ülkenin en büyük spot Bitcoin fonu olmayı sürdürüyor. Nitekim ABD'de spot Bitcoin fonları 3 ile 7 Ağustos arasında beş seansta yaklaşık 853,5 milyon dolar çekti ve bunun yaklaşık 693 milyon doları, yani yüzde 81'i bu fona geldi.

Kanada'da listelenen IBQT, BlackRock'ın ABD ürünlerinden ayrı bir ürün olarak işlem görüyor. Yine de bu lansman, düzenlemeye tabi Bitcoin maruziyetinin tekil kripto araçlarıyla sınırlı kalmak yerine daha geniş portföy fonlarına taşındığını gösteriyor. Fonun göreceği talep, Kanadalı yatırımcıların önceden belirlenmiş bu dağılımı hisse ve Bitcoin fonlarını ayrı ayrı tutmaya tercih edip etmeyeceğini gösterecek.

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