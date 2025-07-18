BlackRock Ethereum ETF'sine staking özelliği geliyor

BlackRock Ethereum ETF'sine staking özelliği geliyor
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Nasdaq borsası BlackRock'ın iShares Ethereum ETF'sine staking özelliği eklenmesi için SEC'e başvuru yaptı. Onaylanması halinde yatırımcılar proof-of-stake sisteminden elde edilen staking ödüllerine erişecek. Bu gelişme kurumsal yatırımcılar için kritik bir gelir kaynağı oluşturacak. Ethereum artık hibrit bir yapı sergiliyor.

Geleneksel finans dünyası ile kripto para ekosistemi arasındaki köprü güçleniyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) mayıs ayında yayınladığı düzenleme, staking ödüllerini menkul kıymet işlemi yerine kazanılmış gelir olarak sınıflandırmıştı. Bu karar kurumsal yatırımcıların ETH varlıklarından aktif getiri elde etme kapılarını aralamış durumda.

BlackRock ETH ETF'si İçin Staking Başvurusu Yaptı

BlackRock'ın iShares Ethereum ETF'si için yapılan bu başvuru, kripto ETF'lerin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Özellikle hissedarlara düzenli gelir sağlamak zorunda olan Wall Street firmaları için bu özellik Ethereum yatırımlarını daha çekici hale getiriyor.

Ethereum ağındaki staking mekanizması son dönemde kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle güç kazanıyor. Blockchain ağında kilitlenen ETH miktarı temmuz ayında 36 milyon ETH'ye ulaşarak en yüksek seviyeye ulaştı. Bu miktar toplam Ethereum arzının yüzde 29'una denk geliyor.

Kurumsal hazine şirketleri geçen ay rezervleri için mevcut piyasa fiyatlarını kullanarak 1,6 milyar dolar değerinde 540 bin ETH topladı. Bu gelişme Ethereum'un spekülatif bir varlık olmanın yanı sıra kurumsal yatırım aracı olarak da değer gördüğünü kanıtlıyor.

ETF'lere olan talep de bu trendi destekliyor. Farside Investors verilerine göre Ethereum yatırım araçlarına sermaye akışları son 12 işlem gününden 11'inde pozitif gerçekleşti. Çarşamba günü tek başına 726 milyon doların üzerinde akış ETF'lere yöneldi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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