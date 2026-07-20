Bitmine'ın Ethereum stratejisi yeni bir eşiğe ulaştı

Şirketin pazartesi günkü açıklamasına göre güncel fiyatlarla yaklaşık 10,8 milyar dolar değerindeki bu hazine, Bitmine'ı dünyanın en büyük kurumsal Ethereum sahibi ve Strategy'nin ardından en büyük ikinci kurumsal dijital varlık hazinesi konumunda tutuyor. Son rakam, geçen haftaya göre 7.430 ETH'lik artışa işaret etti ve şirketi, Ethereum'un 120,7 milyon adetlik arzının yüzde 5'ini elde etme hedefinin yüzde 96'sına taşıdı. Mevcut varlık, toplam arzın yüzde 4,8'ine denk geliyor. Bitmine ayrıca 207 Bitcoin, Beast Industries'te 180 milyon dolarlık, Eightco Holdings'te 58 milyon dolarlık pay ile 385 milyon dolarlık nakit ve menkul kıymet tuttuğunu bildirdi.

Tom Lee'nin başkanlığındaki şirket, geçen hafta 5,5 milyon adi hisseyi ortalama 15,61 dolardan geri aldı. Lee'ye göre alım hızındaki yavaşlama, bu geri alımlardan kaynaklandı. Yönetici, Bitmine'ın 30 Haziran 2025'te başlayan Ethereum hazine stratejisinden bu yana her hafta ETH aldığını vurguladı. Ethereum pazartesi günü son 24 saatte yüzde 0,27 değer kazanarak 1.871 dolara çıktı. Varlık, 4.946 dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 62 altında işlem görüyor.

VARLIKLARININ YÜZDE 85'İ STAKE EDİLDİ

Bitmine, varlıklarının yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 4,92 milyon ETH'yi kendi MAVAN doğrulayıcı platformu ve stake ortakları üzerinden stake etti. Şirkete göre stake işlemleri son yedi günde yıllık yüzde 2,67 getiri üretti. Yıllık stake geliri yaklaşık 247 milyon dolar olarak öngörülüyor. Bu rakamın, hazinenin tamamı stake edildiğinde yaklaşık 290 milyon dolara çıkması bekleniyor.

Ethereum stake işlemi, Bitmine'ın ana faaliyet alanı haline geldi. Şirketin 31 Mayıs'ta sona eren çeyreğe ilişkin raporuna göre stake ve doğrulama faaliyetleri 45,7 milyon dolar gelir üretti. Bu tutar, çeyreğin toplam 46,5 milyon dolarlık gelirinin yüzde 98'ini oluşturdu. Bitmine hisseleri ise cuma günü yüzde 1,62 yükselerek 15,69 dolardan kapandı.