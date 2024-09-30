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Bithumb NASDAQ listelemesi için adımlarını hızlandırıyor

Bithumb NASDAQ listelemesi için adımlarını hızlandırıyor
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Bithumb, NASDAQ'a listelenme sürecini hızlandırarak küresel pazarda yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Şirket, yapısal değişikliklerle ve Samsung Securities iş birliğiyle finansal piyasalardaki konumunu güçlendiriyor. Bu strateji, global rekabetçiliklerini artırarak yatırımcı ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Bithumb, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen borsası NASDAQ'a listelenme yolunda önemli adımlar atıyor. Güney Kore'nin önde gelen kripto para borsası, yapısal değişiklikler ve stratejik iş planları ile global finans piyasalarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor. Bu gelişme, şirketin uluslararası alanda rekabet gücünü artırma ve yatırımcı tabanını genişletme stratejisini destekliyor.

Bithumb'ın Küresel Pazarlarda Yeni Dönemi Başlıyor

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Bithumb, gözünü Amerika pazarına dikti. Şirket yönetimi, bugün düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında, 2025'in ikinci yarısında NASDAQ borsasında işlem görmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bu hamle, Bithumb'ın 2020'de KOSDAQ'ta listelenme planından vazgeçmesinin ardından gelen önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, Samsung Securities ile birlikte yürüttüğü halka arz süreciyle, küresel ölçekte büyüme planlarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Bithumb, geçtiğimiz Mart ayında da önemli bir yapısal değişikliğe imza atmıştı. Ana faaliyet alanı olan kripto para alım-satım işlemlerini, kurulacak yeni bir şirkete devretme kararı alan Bithumb, böylece holding, yatırım ve gayrimenkul kiralama gibi yan faaliyetlerini ayrı bir çatı altında toplamayı planlıyor.

Şirket yetkilileri, Güney Kore'deki kripto para düzenlemelerindeki belirsizliklerin ve spot ETF'lerin bulunmamasının, yurt dışı pazarlara açılma kararında etkili olduğunu belirtiyor. Şirketin bir üst düzey yöneticisi, "ABD'deki büyük kripto borsalarının NASDAQ'taki başarılı performansı, bizi de benzer bir yol izlemeye teşvik etti." açıklamasında bulundu.

Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise şirketin resmi adının "Bithumb" olarak değiştirilmesi oldu. Bu değişiklik, 2019'da BTCKorea.com'dan Bithumb Korea'ya geçişin ardından gelen ikinci isim güncellemesi. Şirket, bu hamleyle marka kimliğini güçlendirmeyi ve global tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Güney Kore Bitcoin Samsung Finans

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