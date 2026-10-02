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Bitcoin'in beklediği destek ABD'den geldi

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Bitcoin'in beklediği destek ABD'den geldi
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Bitcoin, ABD'de istihdam artışının beklentilerin altında kalmasının ardından 87 bin doların üzerine çıktı. Ethereum da yükselişini korudu. İş gücü piyasasındaki yavaşlama faiz beklentilerini etkilerken düşüş yönlü işlemlerde tasfiyeler arttı.

ABD'de açıklanan eylül ayı istihdam raporu, kripto piyasasında alımları hızlandırdı. Veri öncesinde yaklaşık 86 bin 450 dolardan işlem gören Bitcoin, ilk tepkiyle 87 bin 200 doların üzerine yükseldi. Günün önceki bölümünde başlayan toparlanma, açıklamanın ardından güç kazandı.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 87 bin 100 dolardan, Ethereum ise 2 bin 765 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in ilk yükselişin ardından bu bölgeye çekilmesi, veri sonrası fiyat hareketinin dalgalı seyrettiğini gösterdi.

İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENTİNİN GERİSİNDE KALDI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS) raporuna göre tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 90 bin kişilik artış yönündeydi. İşsizlik oranı da yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi.

Önceki aylara ilişkin düzeltmeler, iş gücü piyasasındaki zayıflamayı daha belirgin hale getirdi. Temmuz verisi 21 bin kişilik artıştan 10 bin kişilik azalışa çevrildi. Ağustostaki artış ise 162 binden 133 bine indirildi. Böylece iki ayın toplam istihdamı, önceki açıklamalara göre 60 bin kişi daha düşük hesaplandı.

Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3 arttı. İstihdamın beklenenden yavaş büyümesi ve ücretlerdeki sınırlı artış, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz artırması yönündeki baskının hafifleyebileceği beklentisini destekledi. Piyasanın olumlu tepkisi bu beklentiyle şekillendi. Rapor tek başına faiz indirimi kararı anlamına gelmiyor.

YÜKSELİŞ KALDIRAÇLI İŞLEMLERE YANSIDI

Ani fiyat hareketi, düşüş beklentisiyle açılan kaldıraçlı pozisyonları da zorladı. CoinGlass'ın açıklama sonrasında paylaşılan bir saatlik verilerinde, kripto piyasasının tamamındaki tasfiyeler yaklaşık 32,5 milyon dolara ulaştı. Bunun 27,5 milyon dolarını düşüş yönlü pozisyonlar oluşturdu.

Fiyat yükseldiğinde teminatı yetersiz kalan bu işlemler zorunlu olarak kapatılıyor. Söz konusu tasfiye tutarları, veri açıklamasının çevresindeki kısa zaman dilimini kapsıyor. Aynı bir saatlik ölçümde Bitcoin işlemlerindeki toplam tasfiye yaklaşık 20,5 milyon dolar oldu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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