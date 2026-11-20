Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bitcoin (BTC), ABD borsalarındaki teknoloji satışıyla birlikte dün 61 bin 700 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde vadeli işlemlerdeki yükselişle 64 bin dolara yaklaşan fiyat, borsaların açılışından sonra geri çekildi ve öğle saatlerinde 62 bin 200 dolara indi.

Düşüşle birlikte Bitcoin'in günlük grafiğinde 50 günlük üssel hareketli ortalama 200 günlük ortalamanın altına indi. Teknik analizde ölüm kesişimi adı verilen bu görünüm satıcıların kontrolü elinde tuttuğuna işaret ediyor. Analistler ise asıl kritik desteğin 58 bin ile 60 bin dolar arasında olduğunu söylüyor.

ANTHROPİC GÜNÜNDE NASDAQ YÜZDE 2 DÜŞTÜ

Claude modellerinin geliştiricisi Anthropic'in hisseleri, Nasdaq'taki ilk işlem gününde 83 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 34 üzerinde açıldı. Açılış fiyatı şirketin değerini 2 trilyon doların üzerine taşıdı, hisse ardından 97 dolar civarına geriledi.

Gün içinde yüzde 2'ye kadar yükselen Nasdaq Bileşik Endeksi günü yaklaşık yüzde 2,1 kayıpla tamamladı. Dow Jones Sanayi Ortalaması da 1000 puandan fazla değer kaybetti. Bitcoin öğleden sonra boyunca Nasdaq ile aynı yönde hareket etti.

Aracı kurum Interactive Brokers'ın baş stratejisti Steve Sosnick, açılış öncesindeki yükselişin Anthropic işlem görmeye başlamadan söndüğünü söyledi ve hareketi "rallide sat" işlemlerinin son turu olarak niteledi. Wall Street'in korku endeksi Cboe Oynaklık Endeksi (VIX) 28'e çıkarak marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

KRİTİK DESTEK 58 İLE 60 BİN DOLAR

Araştırma şirketi Fairlead Strategies'in kurucusu Katie Stockton, haziran ve temmuzdaki dibin oluştuğu 58 bin ile 60 bin dolar aralığını uzun vadeli destek olarak görüyor. Stockton'a göre zayıf kısa vadeli momentum fiyatı bu bölgeye doğru çekiyor ve düşüşün bittiğine dair henüz bir işaret yok.

Stockton, fiyat bu aralığı korursa Bitcoin'in uzun vadeli bir dip oluşturma sürecine girebileceğini belirtti. Göreceli güç endeksi (RSI) ise 21 ile aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu seviye bir toparlanmanın habercisi olabilir ama bunu garanti etmiyor.

Bitcoin akşam saatlerinde yeniden 62 bin doların altına indi. Düşüş, ABD Senatosu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran savaşını bitirme talimatı veren kararı 48'e 51 oyla reddetmesinin ardından geldi. Haziranda benzer bir karar Kongre'nin iki kanadından geçtiğinde ise Bitcoin neredeyse tepki vermemişti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artıracağı beklentisi, ekim toplantı tutanaklarında daha fazla yetkilinin artırımı desteklediğinin görülmesiyle güçlendi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,9 değer kaybeden Bitcoin 61 bin 800 dolardan işlem görüyor.