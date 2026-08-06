Bitcoin'de düşük oynaklık uyarısı: Sakinlik riskleri gizliyor

Bitcoin bu ay hisse senetlerindeki yükselişe katılmazken dikkat çekici biçimde sakin seyretti. Kripto para son haftalarda Güney Kore'nin Kospi endeksinden bile daha az dalgalandı. Bu istikrar, oynaklığın uzun süredir görülen en düşük seviyeye inmesiyle daha da belirginleşti.

Düşük oynaklık çoğu zaman düşük risk işareti sayılıyor. Ancak analistlere göre bu çıkarım mevcut durumu anlatsa da olası riskleri gizliyor. Oynaklık düşükken opsiyon ve korunma işlemlerinin maliyeti de düşüyor. Bu durum, yatırımcıları büyük yönlü pozisyonlar almaya ve korunma işlemleri kurmaya teşvik ediyor. Karşı tarafta yer alan piyasa yapıcılar da böylece daha yüksek risk üstlenmeye başlıyor. Piyasa harekete geçtiğinde iki taraf da pozisyonlarını daha fazla yönetmek zorunda kalıyor. Söz konusu hareketlilik fiyat dalgalanmalarını da büyütüyor. Uzun süren bir düşüşün ardından oynaklığın yeniden artması ya da ortalamaya dönmesi de bu mekanizmayla açıklanıyor.

Müşterilerine ait 500 milyon dolarlık varlığı yöneten Tesseract Group'un Varlık Yönetimi Başkanı Adam Haeems, oynaklık düşükken yatırımcıların düşük maliyetle yönlü pozisyonlar ve korunma işlemleri kurabildiğini belirtti. Haeems, "Piyasa yoğun pozisyon bulunan bir seviyeyi kırarsa aracıların korunma işlemleri hareketi hızlandırabilir." dedi. Haeems, düşük oynaklığın düşük risk anlamına gelmediğini, özellikle işlem hacmi ve piyasa derinliği zayıfken kaldıraçlı pozisyonların dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı.

SATIM VE ALIM OPSİYONLARINDA TALEP ZAYIFLADI

Bitcoin şu sırada 65 bin doların altında dalgalı seyrediyor. Piyasa yapıcı şirket Wincent'ın kıdemli direktörü Paul Howard'a göre satım opsiyonlarına, yani düşüş korumasına olan talep zayıfladı. Aynı anda yükseliş yönlü pozisyonlar için alım opsiyonlarında da güçlü talep görülmüyor. Howard, bu tablonun piyasanın bu döngüdeki en düşük fiyat aralığına muhtemelen önümüzdeki haftalarda yaklaşacağına işaret ettiğini belirtti. Zincir üstü analiz şirketi Glassnode ise asimetrinin kaynağının satım opsiyonu talebi olmadığını, alım opsiyonu talebinin kaybolması olduğunu vurguladı. Şirkete göre piyasa şu anda ne yükseliş ne de düşüş yönünde ciddi bir prim ödüyor.

Howard, bir sonraki büyük katalizörün CLARITY Yasası gibi olumlu bir düzenleme haberi olabileceğini belirtti. Böyle bir gelişmenin kurumsal ETF girişlerini artırabileceğini ekledi. Olumsuz tarafta ise Hürmüz Boğazı'ndaki görüşmelerin bozulması ve bir enflasyon şokunun risk oluşturabileceğini ekledi.

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