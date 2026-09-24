Bitcoin'de cuma gününe büyük hazırlık

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Kripto türev borsası Deribit'te 25 Eylül Cuma günü sona erecek Bitcoin opsiyonlarının toplam büyüklüğü, 23 Eylül tarihli verilere göre yaklaşık 15,6 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Yaklaşık 182 bin BTC'yi temsil eden sözleşmelerin vadesi Türkiye saatiyle 11.00'de dolacak.

Bu büyüklük, cuma günü piyasadan 15,6 milyar dolar çıkacağı veya aynı tutarda tasfiye yaşanacağı anlamına gelmiyor. Rakam, sözleşmelerin temsil ettiği Bitcoin miktarının dolar karşılığını ifade ediyor. Bitcoin fiyatı ve açık pozisyon miktarı değiştikçe bu değer de değişebiliyor.

Dağılımda yaklaşık 106 bin 200 BTC karşılığı alım opsiyonu ve 75 bin 900 BTC karşılığı satım opsiyonu bulunuyor. Opsiyonlar, yatırımcıya belirli bir fiyattan alım veya satım hakkı sağlıyor. Alım opsiyonlarının daha fazla olması, bütün yatırımcıların yükseliş beklediğini tek başına göstermiyor. Bu sözleşmeler farklı işlemlerle birlikte riskten korunmak için de kullanılabiliyor.

VADE SONU BİTCOİN'İ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Opsiyon satan piyasa katılımcıları, fiyat değişiminden doğan risklerini dengelemek için ek alım veya satım işlemleri yapabiliyor. Örneğin alım opsiyonu satmış bir kuruluş, Bitcoin yükselirken riskini sınırlamak amacıyla Bitcoin alımını artırabiliyor.

Sözleşmeler sona erdiğinde bu korunma işlemlerine duyulan ihtiyaç da değişiyor. Bazı pozisyonlar ileri vadeye taşınırken bazıları kapanıyor. Bu nedenle cuma gününde yalnızca vadesi dolan sözleşmelerin tutarı değil, onlara bağlı işlemlerin nasıl çözüleceği de önem taşıyor.

23 Eylül tarihli dağılımda 90 bin ve 100 bin dolar seviyelerinde de yoğun alım opsiyonu pozisyonları görülüyor. Bu seviyeler sözleşmelerin kullanım fiyatlarını gösteriyor. Bitcoin'in bu rakamlara ulaşacağına ilişkin kesin bir tahmin oluşturmuyor.

Aynı verilerde, opsiyon alıcılarının toplam kaybının en yüksek olacağı teorik fiyatı gösteren "maksimum acı" seviyesi 76 bin dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu ölçüm, Bitcoin'in vade sonunda mutlaka bu seviyeye ineceği anlamına gelmiyor. Cuma günkü fiyat hareketinde pozisyonların yenilenmesi ve piyasadaki alım satım dengesi belirleyici olacak.