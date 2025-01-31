Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Bitcoin ve kripto para yatırımcıları ABD işgücü verisini bekliyor

Bitcoin ve kripto para yatırımcıları ABD işgücü verisini bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin yatırımcıları, ABD işgücü piyasası verileri için geri sayıma başladı. 7 Şubat'ta açıklanacak rapor, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını etkileyerek Bitcoin'in Şubat ayı performansını belirleyecek. Analist Ryan Lee, güçlü işgücü verilerinin Fed'in faiz indirimlerini öteleyebileceği ve Bitcoin fiyatlarında düşüşe neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Makroekonomik gelişmelere duyarlılığını sürdüren Bitcoin için kritik bir hafta yaklaşıyor. Ocak ayını yüzde 13'ün üzerinde artışla kapatan kripto para birimi, son yedi günde yüzde 0,45 değer kaybetti. Piyasalar şimdi, Fed'in faiz politikasını şekillendirecek işgücü verilerine odaklanmış durumda.

İşgücü Verisi Bitcoin Hareketi İçin Kritik Öneme Sahip

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun 7 Şubat'ta açıklayacağı rapor, Bitcoin'in kısa vadeli seyrini belirleyecek en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Into the Cryptoverse kurucusu ve CEO'su Benjamin Cowen, yüzde 4,1-4,2 bandında bir işsizlik oranının Bitcoin için ideal senaryo olacağını belirtiyor.

Teknik analistler, Bitcoin'in 96.000 doların altına düşmemesi için 101.000 dolarlık haftalık desteğin üzerinde kalması gerektiğine dikkat çekiyor. CME Group'un FedWatch aracının verilerine göre piyasalar, Fed'in ilk faiz indirimini 18 Haziran'da gerçekleştirmesini bekliyor.

Bitcoin'in makroekonomik koşullara olan hassasiyeti, yatırımcıların stratejilerini doğrudan etkiliyor. İşgücü piyasası verileri güçlü gelirse Fed'in faiz indirimlerini ötelemesi, zayıf gelirse faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi öngörülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
img

Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı
img

İlk maçında istediğini alamadı
img

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close