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Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor?

Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor?
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Bitcoin ve Ethereum, Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi kararının ardından kayıplarını artırırken, ABD'nin ticaret tarifeleri de piyasaları sarsıyor. Peki, Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor?

Kripto piyasası, küresel ticaret gerilimlerinin etkisini değerlendirirken ve Başkan Donald Trump'ın Bitcoin Rezervi kararını sindirmeye çalışırken değer kaybetmeye devam ediyor.

Bitcoin, yüzde 4,8 düşüşle 81.729 dolara gerilerken, Ethereum yüzde 8 kayıpla 2.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dogecoin ise ilk 10 kripto arasında en büyük kaybı yaşayarak yüzde 13 değer kaybıyla 0,16 dolara düştü.

Bu düşüşler, Trump'ın Perşembe günü imzaladığı Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku kurulmasına yönelik kararnameye rağmen gerçekleşti.

Piyasa tepkisi: Beklentiler karşılanmadı mı?

Singapur merkezli dijital varlık alım satım şirketi QCP Capital, "Ani düşüş, kısa vadede Bitcoin alımları için belirlenmiş bir bütçe olmamasının fark edilmesiyle ilgili olabilir" yorumunu yaptı.

Gerçekten de kararname, Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına "bütçe dostu" Bitcoin edinme stratejileri geliştirme talimatı veriyor, ancak hükümetin doğrudan Bitcoin satın almasını öngörmüyor.

FalconX Araştırma Başkanı David Lawant'a göre bu durumun, yatırımcıların hoşuna gitmediğini şu sözlerle ifade etti:

"Bitcoin, duyurunun ardından yüzde 5 düştü, ancak sonrasında kayıplarını kısmen telafi etti. Bu, ABD hükümetinin hemen kripto varlık alımına başlamayacağı beklentisini yansıtıyor."

Bitcoin'in kurumsal kabulü için önemli bir adım

Buna rağmen, bazı sektör analistleri bu adımı Bitcoin'in kurumsal kabulü için önemli bir dönüm noktası olarak görüyor.

Kararnameyle oluşturulan Stratejik Bitcoin Rezervi, Ethereum ve diğer altcoinlerden oluşan Dijital Varlık Stoku'ndan ayrı tutuluyor.

Rezervin, suç ve hukuki işlemler sonucunda ele geçirilen Bitcoin'lerle doldurulması bekleniyor. Ancak tam olarak ne kadar BTC tahsis edileceği belirsiz.

Arkham Intelligence'a göre ABD hükümetine ait cüzdanlarda yaklaşık 198.000 BTC bulunuyor ve bu miktarın güncel değeri yaklaşık 16,1 milyar dolar. Ancak bu varlıkların bir kısmı borsa hacklerinden elde edildiği için, eski sahiplerine iade edilme ihtimali var.

ABD'nin Bitcoin Rezervi stratejisi netleşecek mi?

Kararname, Hazine Bakanlığına rezervin hukuki ve yatırım boyutlarını değerlendirmesi için 60 günlük bir inceleme süresi veriyor. Ayrıca Hazine ve Ticaret Bakanlıkları, federal bütçeyi etkilemeden daha fazla Bitcoin edinmenin yollarını araştıracak.

Olası yöntemler arasında ABD'nin altın rezervlerinin bir kısmını yeniden tahsis etmek veya Döviz İstikrar Fonu'nu kullanmak bulunuyor.

Lawant, "Sektörün kararnameye tepkisi neredeyse tamamen olumlu," diyerek bunun devletler düzeyinde Bitcoin benimsenmesi için bir emsal oluşturduğunu belirtiyor.

Şimdi en büyük soru, ABD Kongresi'nin Bitcoin'i uzun vadeli bir rezerv varlığı olarak resmileştirecek yasal bir çerçeve oluşturup oluşturmayacağı.

11 Mart'ta Senatör Cynthia Lummis ve Bitcoin Politikası Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenecek Bitcoin for America etkinliğinin, bu konuda yasal süreci şekillendirmesi bekleniyor.

Şimdilik, yatırımcılar hem regülasyonlarla ilgili daha fazla netlik bekliyor hem de Trump'ın ticaret tarifelerinin küresel piyasalara ve riskli varlıklara (kripto dahil) etkisini değerlendiriyor.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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