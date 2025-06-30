Bitcoin ve Ethereum kritik seviyede tutundu

Bitcoin ve Ethereum kritik seviyede tutundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin 108.000 dolar seviyesi üzerinde istikrarını korurken, Ethereum hafta sonu 2.500 doları aştı. İran-İsrail ateşkesi sonrası piyasalarda rahatlama yaşanıyor. Yatırımcılar Fed Başkanı Powell'ın salı günkü ECB konuşmasını ve kritik makro verileri merakla bekliyor. Analistler piyasa momentumunun güçlendiğini belirtiyor.

Kripto para piyasaları geçtiğimiz hafta sonu önemli bir toparlanma yaşadı. Bitcoin'in 100.000 dolar altına düştüğü İran-İsrail çatışması döneminin ardından, yatırımcılar yeniden güven kazanmaya başladı. Bu hafta açıklanacak kritik ekonomik veriler ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları kripto para fiyatlarında belirleyici rol oynayabilir.

Fed Politikası ve Tarife Endişeleri Bitcoin Fiyatına Yön Verecek

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı günü Avrupa Merkez Bankası forumunda yapacağı konuşma, kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Powell'ın geçen hafta kongre üyelerine faiz indirimi konusunda acele etmediklerini söylemesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump Fed politikasını sert şekilde eleştirdi.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, bu haftanın önemli olacağını ve bir dizi işgücü piyasası verisinin yayınlanacağını belirtti. Bu veriler arasında ABD İş Açılışları ve İşgücü Devri Araştırması'ndan Mayıs iş açılışları ile Haziran tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı yer alıyor.

Chung, "Kripto para özelindeki temel faktörler bu yıl hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Politika rüzgarları ve ana akım benimsenme tarafından destekleniyor." dedi. Analist, zayıf verilerin faiz indirimi beklentilerini güçlendirebileceğini ve kripto dahil risk varlık fiyatlarını yukarı yönlü sürükleyebileceğini ekledi.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu ise 8 Temmuz son tarihinden önce tarife görüşmelerinin ve süregelen dolar zayıflığının piyasaların dikkatini çekmeye devam edeceğini söyledi. Liu, "Kripto yükseliyor, ancak inanç test edilebilir. Makro rüzgarlar yatışırken momentum artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin korku ve açgözlülük endeksinin 66 seviyesinde olduğunu belirten Liu, piyasa duygusunun yüksek görünmesine rağmen büyük bir makro değişiminin dengeleri değiştirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Bir ilimiz daha felaketi yaşıyor! Çığlıklar kulakları sağır etti
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi

CHP'nin kurultay davası ertelendi! Duruşmanın tarihi manidar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Dursun Özbek bıçak altına yattı
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
title