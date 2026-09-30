Bitcoin ve Ethereum ABD verisiyle yükseldi

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ABD Ekonomik Analiz Bürosunun Türkiye saatiyle 15.30'da yayımladığı ağustos verileri, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 arttığını gösterdi. Piyasada yüzde 0,4 artış bekleniyordu. Yıllık PCE enflasyonu ise yüzde 3,7 beklentisine karşılık yüzde 3,4 oldu.

Veri öncesinde yaklaşık 83 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, açıklama sonrasında önce 84 bin 750 dolara yükseldi ve ardından 85 bin doları aştı. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 85 bin 100 dolardan, Ethereum ise 2 bin 730 dolardan işlem görüyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON TAHMİNLERİN ALTINDA KALDI

Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek PCE endeksi de beklentilerden düşük geldi. Aylık artış yüzde 0,3 tahminine karşılık yüzde 0,2 olurken yıllık oran yüzde 3,3 beklentisinin altında, yüzde 3 olarak açıklandı.

Veriler, fiyat artışlarının durduğu anlamına gelmiyor. Temmuzda hem genel hem çekirdek PCE aylık yüzde 0,1 artmıştı. Ağustosta iki göstergede de aylık artış hızlandı. Piyasaların olumlu karşıladığı unsur, gerçekleşmenin daha yüksek olan tahminlerin altında kalması oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından izlediği göstergenin beklenenden düşük gelmesiyle tahvil piyasasında da hareket yaşandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi ilk tepkide 4,2 baz puan gerileyerek yüzde 5,218'e, iki yıllık tahvil getirisi ise 2,1 baz puan düşerek yüzde 4,868'e indi.

ABD BORSALARINDA VADELİ İŞLEMLER DE YÜKSELDİ

Kripto piyasasındaki toparlanmaya ABD hisse senedi endekslerinin vadeli işlemleri de katıldı. Başlıca endekslerin vadeli kontratları, verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,4 yükseldi.

Aynı rapor, ABD'de tüketim harcamalarının ağustosta nominal olarak yüzde 0,9 arttığını gösterdi. Fiyat etkisinden arındırılmış harcamalar yüzde 0,6 büyüdü. Böylece enflasyon beklentilerden düşük gelirken tüketici harcamaları artışını sürdürdü.