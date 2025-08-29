Bitcoin üretiminde IREN liderlik koltuğuna yerleşti

Kripto para madenciliği sektöründe yaşanan rekabet kızışırken, IREN Limited mali performansıyla öne çıkıyor. Eski adı Iris Energy olan şirketin son çeyreklik sonuçları, Bitcoin madenciliği alanındaki konumunu güçlendirirken hibrit iş stratejisinin meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor. 176,9 milyon dolarlık net gelir ve 241,4 milyon dolarlık EBITDA rakamları şirketin operasyonel başarısını kanıtlıyor.

Bitcoin Madenciliğinde IREN Rakip MARA'yı Solladı

IREN'in çeyreklik sonuçları Bitcoin madenciliği sektöründe önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Şirket mevcut madencilik ekonomisi altında Bitcoin madenciliğinden yıllık 1 milyar dolarlık gelir beklentisini açıklarken, bu rakam sektördeki lider konumunu pekiştiriyor.

Dikkat çeken bir başka gelişme ise IREN'in AI bulut işindeki büyümesi. Şirket bu segmentten yaklaşık 250 milyon dolarlık yıllık gelir elde ederken, British Columbia dahil birçok tesisinde ASIC madencilik cihazlarını AI hesaplama için GPU'larla değiştiriyor.

Teknolojik dönüşüm sürecinde IREN, 2025'in dördüncü çeyreğinde açılması planlanan Horizon adlı sıvı soğutmalı AI veri merkezine yatırım yapıyor. Ayrıca 2027'nin sonlarında devreye alınması beklenen Sweetwater tesisi de şirketin büyüme stratejisinin önemli bir parçası.

Hashrate performansında IREN, bu ay rakibi MARA'yı hem Bitcoin üretimi hem de filo kullanımında geçerek sektör lideri konuma yükseldi. Şirket temmuz ayında 728 BTC üreterek MARA'nın 703 BTC'lik üretimini aştı. IREN'in filosunun yüzde 90'ından fazlasını aktif tutması, operasyonel verimliliğini gösteriyor.

IREN eş CEO'su Daniel Roberts mali sonuçları değerlendirirken, "FY25 güçlü net gelir ve 10 katı EBITDA büyümesi dahil rekor sonuçlarla finansal ve operasyonel açıdan çıkış yılı oldu" açıklamasında bulundu. Şirketin Nasdaq'ta işlem gören hisseleri perşembe günü 23,02 dolardan kapanırken, piyasa değeri 5,4 milyar dolara ulaştı.