Bitcoin olumlu enflasyon verilerine rağmen toparlanamıyor

Bitcoin olumlu enflasyon verilerine rağmen toparlanamıyor
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Bitcoin ve altcoin piyasası, ABD PCE enflasyon verisinin üç yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen düşüş trendini sürdürmeye devam etti. Toplam kripto piyasa değeri yüzde 2,8 geriledi. XRP, SOL ve ADA gibi altcoin liderleri yüzde 4'ün üzerinde kayıp yaşadı. Uzmanlar makro belirsizlik ve likidite eksikliğini piyasadaki aşırı tepkilerin nedeni olarak gösteriyor.

Kripto piyasaları gelişmelere rağmen pozitif tepki veremedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ( Fed ) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamalar) yıllık yüzde 2,5'e geriledi ve analist beklentilerini karşıladı. Nansen'dan uzman Aurelie Barthere, dezenflasyon trendinin kripto için zararsız olacağını belirtse de piyasa tepkisi farklı yönde gelişti.

Kripto Para Dünyası Haziran Ayındaki FOMC Toplantısına Yöneldi

Finansal piyasalar PCE verilerinden sonra kırmızıda kalmaya devam etti. CoinGlass verilerine göre Bitcoin ve Ethereum fiyat düşüşlerinin yönlendirdiği 24 saatte 700 milyon doları aşan tasfiyeler gerçekleşti.

GMCI 30 endeksi yüzde 3'ün üzerinde geriledi. ABD hisse senetleri ve vadeli işlem piyasaları benzer şekilde işlem gördü. Coinbase (COIN) ve Marathon Digital (MARA) gibi Blockchain hisse senetleri de daha geniş piyasa ipuçlarını takip etti.

CoinPanel'in kıdemli otomasyon uzmanı Dr. Kirill Kretov, siyasi gerilim de dahil olmak üzere kalıcı makro endişelerin piyasa tedbirine yön vermeye devam ettiğini söyledi. Kretov, "Bu hareketin çoğu makro belirsizlik tarafından tetikleniyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social'daki son paylaşımı Çin ile yaklaşan ticaret gerginliğini ima etti. Trump, Çin'in ABD ile yaptığı anlaşmayı "tamamen ihlal ettiğini" savundu ancak ayrıntıları paylaşmadı.

Kretov, "Bu tür manşetler piyasalarda oynaklığı besliyor ancak 2024'ün sonlarından bu yana likiditenin büyük ölçüde çekildiği kriptoda, mütevazı katalizörler bile özellikle altcoinler için büyütülmüş fiyat dalgalanmalarına neden olabiliyor." diye ekledi.

PCE verisi sindirildikten sonra analistler 17-18 Haziran FOMC toplantısını bir sonraki kilit itici güç olarak işaret ediyor. CME FedWatch aracı, piyasaların Fed'in faizleri sabit tutma olasılığını yüzde 97,9 olarak fiyatladığını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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