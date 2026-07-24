Bitcoin neden 65 bin dolara geriledi?

Sektör verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri 23 Temmuz'da 225 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu çıkışın yaklaşık 202 milyon doları BlackRock'ın IBIT fonundan geldi. Böylece Bitcoin'i haziran ayındaki 58 bin dolar civarındaki dipten toparlamaya yardımcı olan istikrarlı kurumsal girişler tersine döndü.

Aynı dönemde ABD teknoloji hisseleri Nisan 2025'ten bu yana en sert satışını yaşadı. Yatırımcıların yapay zekaya yapılan kurumsal harcamanın boyutunu sorgulamasıyla en büyük yedi teknoloji hissesi 23 Temmuz'da yüzde 4,8 değer kaybederek toplam piyasa değerinden yaklaşık 797 milyar dolar sildi. Bitcoin ise hisse satışı sırasında yüzde 1'den az geriledi ve teknoloji hisselerine karşı görece güç gösterdi. Yine de risk iştahındaki azalma, Bitcoin'e 66.800 dolarlık direnç bölgesini aşmak için gereken yeni sermayeyi sağlamadı.

PETROL VE JEOPOLİTİK RİSK BASKI YARATIYOR

Petrol fiyatları bir başka engel oluşturdu. West Texas Intermediate ham petrolü cuma günü yaklaşık 90,59 dolara gevşedi, buna rağmen haftalık yaklaşık yüzde 10 kazanca yöneldi. Brent ise kısa süre 100 doların üzerinde işlem gördükten sonra 98,87 dolar civarında tutundu. ABD, İran'a üst üste 13. gece düzenlediği saldırıyı sürdürürken Washington ve Tahran acil müzakereleri reddetti. Devlet Başkanı Donald Trump, bir militan grubun Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerine saldırmasının ardından İran ve Husilere "büyük askeri ceza" tehdidinde bulundu.

Yüksek enerji maliyetleri enflasyonu yüksek tutabilir ve ABD Merkez Bankası Fed'in 2026'nın ikinci yarısında faiz indirme alanını daraltabilir. Yükselen tahvil faizleri, faiz ödemeyen Bitcoin karşısında gelir getiren varlıkların cazibesini de artırabilir.

OPSİYON VADESİNDE AZAMİ ZARAR NOKTASI 64.500 DOLAR

Yaklaşık 19.000 Bitcoin opsiyonu ve 1,2 milyar dolarlık değer 24 Temmuz'da vadesini dolduruyor. Sektör verilerine göre satım-alım oranı 0,89, en çok yatırımcının zarar ettiği azami zarar noktası ise 64.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Bir haftalık tasfiye haritasında en yakın büyük kaldıraçlı pozisyon yoğunluğu 64.200 ile 64.500 dolar arasında, bir başka yoğun küme ise 63.500 dolar civarında yer alıyor.

Bitcoin, haziran sonundaki dipten bu yana oluşan yükselen destek çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu çizgi şu anda 63.700 ile 64.300 dolar arasında bulunuyor. Kripto analisti Lennaert Snyder'a göre Bitcoin 65 bin dolar diplerini süpürdükten sonra alım kurgusu geçerliliğini koruyor. Snyder, 64.600 doları olası bir ikinci giriş bölgesi, 67.000 doları ise bir sonraki likidite hedefi olarak belirledi. Yöneticiye göre yerel alım tezinin geçersiz olacağı seviye 63.700 dolarlık dip. Bu seviyenin altındaki bir kapanış yükselen çizgiyi kırabilir ve satışın sürmesi Bitcoin'i 62.000 dolara, ardından haziran destek bölgesine yönlendirebilir. Yukarı yönde ise 67.000 ve 68.100 dolar yakın direnç seviyeleri olarak izleniyor.

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