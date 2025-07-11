Bitcoin madencisi Solana stratejisini açıkladı

Bitcoin madencisi Solana stratejisini açıkladı
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New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem gören kripto madencisi BIT Mining, Solana ekosistemine geçiş yaparak 200 ila 300 milyon dolar SOL biriktirme planını duyurdu. Şirket mevcut tüm kripto varlıklarını SOL'a çevirecek ve validatör düğümü çalıştırarak staking ödülleri kazanacak.

Bitcoin madencilik sektöründe yaşanan stratejik dönüşümler hızlanırken, BIT Mining'in cesur kararı sektörde ses getirdi. Şirketin geleneksel madencilik operasyonlarından Solana doğrulayıcı sistemine stratejisi, kurumsal kripto yatırımlarında yeni bir akım başlattı.

Bitcoin Madenciliğini Bırakan BIT Mining SOL Biriktirecek

BIT Mining CEO'su Xianfeng Yang, köklü dönüşümün gerekçelerini açıklarken, Solana'nın yüksek performanslı altyapısının ve dinamik geliştirici topluluğunun şirkete sürdürülebilir büyüme fırsatları sunacağını ı ifade etti.

Şirketin mevcut faaliyetleri arasında 7nm Bitcoin madencilik çip tasarımları, Litecoin, Dogecoin ve Ethereum Classic için özel donanım üretimi bulunuyor. Piyasa değeri bakımından itibariyle 17. sıradaki halka açık Bitcoin madencisi konumundaki BIT Mining, yeni yaklaşımıyla sektörde öncü rol üstlenmeyi hedefliyor.

Kripto hazine stratejisi yarışında BIT Mining'e katılan diğer şirketler arasında Bit Digital ve BitMine öne çıkıyor. Nasdaq'da işlem gören Bit Digital, Bitcoin madenciliğinden tamamen çıkarak 100.000 ETH'den fazla Ethereum rezervi oluşturdu.

Michael Saylor'ın Strategy modelini farklı Blockchain ekosistemine uyarlayan BIT Mining, validatör düğümü çalıştırarak hem ağ güvenliğine katkıda bulunacak hem de stake gelirleri elde edecek. Bu strateji, geleneksel madencilik modellerinden proof-of-stake tabanlı kazançlara geçişi simgeliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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