Bitcoin madencilik şirketi stratejisini Ethereum'a çeviriyor

Bitcoin madencilik şirketi stratejisini Ethereum'a çeviriyor
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Nasdaq'da işlem gören Bit Digital, hisse arzından elde ettiği 163 milyon dolarlık fonları tamamen Ethereum satın almak için kullanacağını açıkladı. Şirket aynı zamanda 44,9 milyon dolar değerindeki Bitcoin rezervlerini de ETH'ye çevirme kararı aldı. Bu hamle Bitcoin madenciliği sektöründe nadir görülen bir dönüşümü temsil ediyor.

Kripto madenciliği sektöründe radikal bir karar yaşanırken, Bit Digital (BTBT) geleneksel iş modelini tamamen değiştirme kararı aldı. Aracı kurumların ek hisse alma opsiyonunu kullanmasıyla elde edilen kaynak 162,9 milyon dolara ulaştı. Bu finansal kaynak Bitcoin madenciliği operasyonlarından çıkıp Ethereum ekosistemine odaklanma planının temelini oluşturuyor.

Bit Digital 44,9 Milyon Dolarlık Bitcoin Rezervini Satacak

Şirket yetkilileri, Bitcoin madenciliği operasyonlarını tamamen sonlandırma kararının stratejik nedenlerle alındığını belirtti. Bit Digital, 2022 yılından bu yana Ethereum staking işlemlerine odaklanmaya başlamıştı ve bu yönelim şimdi tam anlamıyla hayata geçiriliyor.

Güncel verilerle şirket 24.434,2 ETH tutarken, bu kripto değeri Ethereum'un 2.444 dolar seviyesinde işlem görmesiyle 59,8 milyon doları aşıyor. Hisse arzından elde edilen 163 milyon dolarlık yeni sermaye ile şirketin toplam Ethereum hazinesi 220 milyon doları geçecek.

Kripto piyasasında halka açık şirketlerin hazine stratejileri giderek önem kazanırken, çoğu firma Bitcoin'i tercih ediyor. Bit Digital'in Ethereum odaklı yaklaşımı, sektörde nadir görülen bir strateji değişikliği örneği oluşturuyor.

Trump yönetiminin kripto yanlısı duruşu, halka açık şirketlerin kripto para alımlarını artırmasına katkı sağlıyor. BitMine Immersion Technologies gibi diğer maden şirketleri de Ethereum hazinesi oluşturma planlarını açıklayarak bu trendin yaygınlaştığını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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