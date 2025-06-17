Bitcoin madencilik maliyetleri artıyor

Bitcoin madencilik maliyetleri artıyor
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Artan enerji fiyatları ve hash oranı, Bitcoin üretim maliyetlerini rekor seviyelere taşıyor. Bu durum, madencilik şirketlerinin kârlılığını tehdit ediyor.

Bitcoin madencilik sektörü, artan enerji fiyatları ve yükselen hash oranı nedeniyle ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya. Yapılan analizlere göre, 2025'in ikinci çeyreğinde tek bir Bitcoin üretme maliyetinin 70 bin doları aşması bekleniyor.

Enerji Fiyatları Bitcoin Madenciliğini Olumsuz Etkiliyor

Bitcoin madenciliği maliyetleri yılın ikinci çeyreğinde ciddi artış gösterdi. Artan enerji fiyatları ve yükselen hash oranları nedeniyle üretim maliyetleri yüzde 9 oranında yükseldi. Madencilik araştırma kuruluşlarının yayınladığı son veriler, sektördeki maliyet baskısının giderek arttığını ortaya koyuyor.

Geçen yılın son çeyreğinde 52 bin dolar seviyesindeki medyan üretim maliyeti, 2025'in ilk çeyreğinde 64 bin dolara çıktı. İkinci çeyrekte ise bu rakamın 70 bin doları aşması bekleniyor. Yüzde 23'lük ilk çeyrek artışının ardından gelen bu yükseliş, özellikle küçük ölçekli madencileri zorluyor. Bitcoin'in 107 bin dolar civarında işlem görmesi kar marjlarını korusa da ekipman amortismanı ve kiralama gelirleri hesaba katılmadığında durum daha karmaşık hale geliyor.

Halka açık madencilik şirketleri operasyonel verimliliğe odaklanarak maliyetleri kontrol altında tutmaya çalışıyor. Filo hash maliyetleri ilk çeyrekte saniye başına petahash başına 34 dolar seviyesinde sabit kalırken, bazı şirketlerde yüzde 25'i aşan artışlar görüldü. Terawulf gibi firmalar enerji maliyetlerindeki yükselişi ana neden olarak gösteriyor. Kilovat saat başına maliyet bir yıl içinde iki katına çıkarak 0,081 dolara ulaştı.

Madencilik sektöründe gelir çeşitlendirmesi öne çıkan trend haline geldi. Yatırımcılar artık sadece Bitcoin madenciliğine odaklanan şirketler yerine, yapay zeka barındırma ve yüksek performanslı bilgi işlem hizmetleri sunan firmaları tercih ediyor. Bu durum hisse performanslarına da yansıdı. IREN yüzde 21,4 değer kazanırken, Core Scientific ve Bit Digital çift haneli artışlar kaydetti. Öte yandan Canaan ve Bitfarms yüzde 21'in üzerinde değer kaybetti.

Orta Doğu'daki gelişmeler kripto piyasalarını da etkiledi. ABD Başkanı'nın G7 zirvesini erken terk ederek Tahran hakkında uyarı mesajı yayınlaması, Bitcoin fiyatlarında ani düşüşe neden oldu. Dijital varlık 108 bin 780 dolar seviyesinden 106 bin 421 dolara geriledi. Mayıs ayından bu yana 100 bin dolar üzerinde seyreden Bitcoin, jeopolitik risklere karşı hassasiyetini koruyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıElmas Gizem:

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Haber YorumlarıElmas Gizem:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 6 haftada 554 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu Telegram'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2 adresinde bulabilirsiniz

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