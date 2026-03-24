Bitcoin likidite boşluğunda yön arıyor

Bitcoin fiyatı geçen hafta 76 bin dolara kadar yükseldikten sonra 67 bin dolara geriledi ve hafta sonuna doğru dengelendi. Yayım sırasında 71 bin dolar civarında el değiştiren Bitcoin, makro cepheden gelen çelişkili sinyaller nedeniyle net bir yön bulamıyor.

Kısa vadeli yükseliş ivmesini ABD-İran gerilimi sekteye uğrattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası operasyonlara ara vereceğini ima etmesinin ardından risk iştahı kısa süre canlandı, petrol fiyatları düştü ve hisse senetleri toparlandı. Ancak İran'ın görüşmeleri reddetmesi ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması, enerji piyasaları ve enflasyon beklentileri üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Analistler, tekrarlanan politika dönüşlerinin fiyatlama temelini aşındırdığını ve çözülemeyen çatışma risklerinin piyasaları belirsizlik koşullarına geri ittiğini belirtti.

Bitcoin, geçmişteki riskten kaçış dönemlerine kıyasla daha ölçülü bir fiyat tepkisi verdi. Fiyat hafta sonunda kısa süre 70 bin doların altına sarktı ancak düşük kaldıraç ve daha dengeli pozisyonlanma sayesinde sert satışlardan kaçındı.

ETF VE TÜREV PİYASALARINDA DURAKSAMA

Spot Bitcoin ETF'lerine haftalık net giriş, bir önceki haftaki 790 milyon dolardan yaklaşık 152 milyon dolara geriledi. Üç günlük çıkış serisinin ardından tek günde 167 milyon dolarlık giriş kaydedilse de Ethereum (ETH) ürünlerinde çıkışlar sürdü.

Türev tarafında açık pozisyon miktarı geriledi, kümülatif hacim deltası negatife döndü. Bu bileşim genellikle satış tarafı baskısının yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Opsiyon verilerinde ise aşağı yönlü korumaya olan talebin arttığı görülüyor.

Zincir üstü veriler de durgun bir tablo çiziyor. Transfer hacimleri ve ağ kullanımı zayıf seyrederken karlılık metrikleri daraldı. Bu durum yatırımcıları düşüşlere karşı daha hassas hale getiriyor.

Kurumsal talep ise tamamen ortadan kalkmadı. Analistler, Bitcoin'in Mart açılış seviyesi olan 67 bin doların üzerinde tutunmasını, hisse senetleri geri çekilirken bile yüksek inançlı pozisyonlanmanın sürdüğüne yordu. Birikimlerin geçen haftaki makro türbülanstan önce başladığı değerlendiriliyor.

Fiyatta asıl sınav 72 bin dolar seviyesinde. Analistler, bu eşiğin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde sınırlı satış baskısı nedeniyle fiyatın 82 bin dolara doğru hızlanabileceğini öne sürdü. Kırılım gerçekleşmezse Bitcoin'in mevcut bandında kalmaya devam etmesi bekleniyor. Fed'in şahin duruşu, yükselen enflasyon beklentileri ve tırmanan jeopolitik risk, likiditeyi risk varlıklarından uzaklaştırmaya devam ediyor.