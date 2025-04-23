Bitcoin'in yükselişi tek günde 635 milyon dolar sildirdi

Piyasadaki dalgalanmalar kripto yatırımcıları için önemli fırsatlar ve riskler barındırıyor. Bitcoin'in 45 günlük zirvesine ulaşması, birçok analistin gözünü 100.000 dolar seviyesine çevirmesine neden oldu. Ancak uzmanlar, 6 Mayıs'taki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ve küresel ticaret müzakerelerinin, Bitcoin'in geleceği üzerinde belirleyici rol oynayacağını vurguluyor.

Fed Kararları Bitcoin'in 100 Bin Dolar Yolculuğunu Belirleyecek

Kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Son 24 saatte toplam 635,9 milyon dolarlık likidasyonlar yaşandı. Bu likidasyonların büyük bölümü short pozisyonlardan geldi.

Bitcoin tasfiye işlemlerinde ilk sırada yer aldı. CoinGlass verilerine göre BTC 94.000 doların üzerine çıkarak bir gün içinde yüzde 6,29 kazanç kaydetti. Bu süreçte 293 milyon dolarlık short pozisyonlar silindi.

Ethereum (ETH) de benzer bir trend izledi. Fiyatı yüzde 10'a yakın artarak 1.787 dolara ulaşırken, 109 milyon dolardan fazla short pozisyon likide oldu.

Borsa verilerine göre, Binance son dört saatte 18,7 milyon dolar ile likidasyonlarda en büyük paya sahip oldu. Bu likidasyonların yüzde 78'i short pozisyonları hedefledi. Bybit ve OKX platformları da önemli likidasyonlar kaydetti.

Kripto analisti Mister Crypto, Bitcoin için likiditenin "100.000 dolar civarında biriktiğini" belirtti. X platformundaki paylaşımında, bir bir kısa pozisyon sıkışması oluşabileceğini ve bunun BTC'yi 100.000 dolara yaklaştırabileceğini öne sürdü.

Binance BTC/USDT Likidite Isı Haritası, 100.000 dolar seviyesi civarında büyük miktarda işlem aktivitesinin biriktiğini gösteriyor. Bu durum, fiyat o noktaya ulaştığında tetiklenecek çok sayıda pozisyon olduğu anlamına geliyor.

Bitcoin 23 Nisan'da 94.000 doların üzerinde 45 günlük bir zirveye ulaştı. CoinMarketCap verilerine göre BTC yazının yazıldığı sırada, son bir günde yüzde 6'dan fazla artarak 94.236 dolardan işlem görüyordu.

Kronos Research yatırım direktörü Vincent Liu, Bitcoin'in seyrinin belirsizliğini koruduğunu belirtti. Liu, 6 Mayıs FOMC toplantısının, Hindistan ve Çin ile ticaret müzakerelerinin ve makroekonomik koşulların kritik olacağını vurguladı.

Liu ayrıca, tarifelerin kaldırılması ve Fed faiz indirimlerinin Bitcoin'e ivme kazandırabileceğini, ancak faiz artışları veya çözülmemiş gerilimlerin BTC'yi belirli bir aralıkta tutabileceğini belirtti. ABD para politikasının, Bitcoin'in bu dönüm noktasına ulaşıp ulaşmayacağını belirlemede çok önemli olacağını sözlerine ekledi.