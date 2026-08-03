Bitcoin imparatorluğunda yeni dönem: Strategy BTC satmaya devam ediyor

Resmi bildirime göre şirket, söz konusu Bitcoin'i 27 Temmuz ile 2 Ağustos arasında ortalama 63 bin 957 dolardan sattı. Strategy'nin kalan varlığının güncel fiyatlarla değeri yaklaşık 52,6 milyar dolar seviyesine taşıyor. Şirket bu Bitcoinleri ortalama 75 bin 419 dolardan, toplam yaklaşık 63,5 milyar dolara almıştı. Bu da pozisyonun güncel fiyatlarla yaklaşık 10,9 milyar dolar zararda olduğu anlamına geliyor. Varlık, hâlâ Bitcoin'in 21 milyonluk arz sınırının yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor.

Şirket ayrıca aynı dönemde yaklaşık 290,6 milyon dolar değerinde 3 milyondan fazla MSTR hissesi sattı. Bu gelirin 250 milyon dolarını ABD doları rezervine ekleyerek rezervi 4 milyar dolara çıkardı. Strategy, yüksek getirili imtiyazlı hissesi STRC'nin 912 bin 143 adedini de 81,2 milyon dolara geri satın aldı. Şirket hafta sonu STRC'nin yıllık temettü oranını yüzde 12'de sabit tuttuğunu açıklamış ve hisseler 100 dolarlık nominal değerine yakın istikrarlı biçimde işlem görene kadar bir indirim önermeyi düşünmediğini belirtmişti. Zincir üstü analiz şirketi Lookonchain, pazartesi erken saatlerde Strategy ile ilişkili bir cüzdanın pazar günü yaklaşık 18,9 milyon dolar değerinde 299,8 Bitcoin taşıdığını ve bunun şirketin önceki satış duyurusu öncesindeki örüntüyle örtüştüğünü bildirmişti. Saylor'ın düzenli pazar paylaşımları geçmişte bir alım duyurusunu önceden haber verirdi. Ancak şirketin stratejisi değiştikçe bu paylaşımlar son haftalarda daha muğlak hale geldi.

YENİ ÇERÇEVE SATMAMA STRATEJİSİNİ DENGEYE ÇEVİRDİ

Bu hamleler, şirketin yakın zamanda benimsediği Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi'nin üzerine geldi. Strategy bu çerçeveyle ABD doları rezervini yalnızca imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz ödemeleriyle sınırladı. Böylece piyasa sıkıntısı dönemlerinde Bitcoin satma ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Şirket ayrıca dijital kredi menkul kıymetleri için 1 milyar dolarlık bir geri alım programı yetkilendirdi ve önceliği STRC'ye verdi. STRC'nin aylık temettüsü, hisse 100 dolarlık nominal değerinin altında işlem görürse otomatik olarak artmayacak.

Strategy, esnek çerçeve kapsamında Bitcoin Nakde Çevirme Programı'nı da genişleterek rezervi, temettüleri, faizi ve menkul kıymet geri alımlarını finanse etmek için 5 milyar dolara kadar Bitcoin satışına imkân tanıdı. Şirket daha önce Bitcoin alımlarına verdiği arayı 26 Temmuz'da biten beş haftaya uzatmış, varlığını 843 bin 775 Bitcoin'de sabit tutarken rezervini 525 milyon dolar artırarak 3,75 milyar dolara çıkarmıştı. Bitcoin, bildirimin ardından hafif düşüşle 62 bin 400 dolar dolayına indi. Strategy hisseleri ise açılış öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1,7 değer kaybetti.

ZARAR SÜRERKEN ANALİSTLER HEDEF FİYATLARI İNDİRDİ

Strategy geçen perşembe, ikinci çeyrekte 8,2 milyar dolar zarar açıklamıştı. Bu sonuç, bir yıl önce aynı çeyrekte açıklanan 10 milyar dolarlık net kârdan sert bir dönüşe işaret etti. Zarar neredeyse tümüyle Bitcoin varlıklarındaki gerçekleşmemiş değer kaybından kaynaklandı. Şirket çeyrek içinde Bitcoin varlığını yüzde 11 artırarak 846 bin adete kadar çıkarmış, ardından bir kısmını satmaya başlamıştı.

Strategy hisseleri geçen hafta cuma gününü 93,28 dolardan kapatarak 2025 zirvesinin yaklaşık yüzde 80 altında kaldı. TD Cowen ve Benchmark, ikinci çeyrek toplantısının ardından MSTR için alım tavsiyelerini korudu. İki kurum da STRC imtiyazlı hissesini nominal değerine döndürmenin artık yönetimin başlıca hedefi olduğunu belirtti. Ancak fiyat hedeflerinde ayrıştılar. Benchmark hedefini 570 dolardan 435 dolara indirdi ve bu adımı 2026 yıl sonu Bitcoin varsayımını 125 bin dolardan 100 bin dolara çekmesine dayandırdı. TD Cowen ise haziran sonundan bu yana 260 dolarlık hedefini koruyor.

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