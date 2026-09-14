Bitcoin için çarpıcı iddia: Bir daha görülmeyebilir

Back'in paylaştığı Look Into Bitcoin grafiğine göre 200 haftalık hareketli ortalama ağustosta yaklaşık 64 bin dolardayken bir ay içinde 65 bin doların üzerine çıktı. Böylece göstergenin ulaştığı en yüksek seviye bir kez daha yenilendi.

Söz konusu gösterge, Bitcoin'in son 200 haftadaki fiyatlarının ortalamasını alıyor. Yaklaşık dört yıllık dönemi kapsadığı için günlük dalgalanmaları süzüyor ve piyasanın uzun vadeli yönünü izlemek amacıyla kullanılıyor.

Göstergenin sürekli yükselmesi, geçmiş yıllardaki daha düşük fiyatların hesaplamadan çıkıp yerini daha yüksek fiyatlara bırakmasından kaynaklanıyor. Back'in yaklaşımına göre bu değişim, Bitcoin'in uzun süre 65 bin doların altında kalma olasılığını azaltıyor.

200 HAFTALIK ORTALAMA KESİN BİR TABAN DEĞİL

200 haftalık ortalama geçmişte büyük düşüş dönemlerinin çoğunda güçlü bir destek bölgesi olarak çalıştı. Look Into Bitcoin da Bitcoin'in on yılı aşkın sürede bu çizginin altında görece az zaman geçirdiğini belirtiyor. Bu geçmiş, göstergenin uzun vadeli yatırımcılar tarafından yakından izlenmesini sağlıyor.

Bununla birlikte çizgi aşılamaz bir taban oluşturmuyor. K33 Research verilerine göre Bitcoin, Haziran 2026'daki satışta 200 haftalık ortalamanın yüzde 4,29 altına indi. Mart 2020'deki küresel piyasa çöküşünde fark yaklaşık yüzde 30'a ulaştı.

En belirgin istisna ise 2022 düşüş döneminde yaşandı. Bitcoin, Haziran 2022 ile Ekim 2023 arasında zaman zaman 200 haftalık ortalamanın altında işlem gördü ve en sert noktada çizginin yüzde 35,5 altına geriledi.

Bu nedenle 65 bin doların bir daha görülmeyeceği görüşü kesin bir fiyat garantisi taşımıyor. Göstergenin yükselişi uzun vadeli maliyet tabanının güçlendiğini ortaya koysa da sert satışlar Bitcoin'i yeniden bu çizginin altına indirebilir.