Bitcoin fiyatı rekor seviyesine dayandı
Bitcoin 122.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yüzde 1 mesafeye kadar yaklaştı. Apollo Crypto analisti Henrik Andersson yükselişin sadece zaman meselesi olduğunu belirtti. Trump'ın 401k emeklilik planlarına kripto dahil eden kararnamesi ve üç günlük ETF girişleri rallinin tetikleyicileri arasında gösteriliyor.

Kripto piyasalarında beklenen dönüm noktası nihayet gerçekleşti ve Bitcoin bir aylık konsolidasyon dönemini güçlü bir yükselişle geride bıraktı. Piyasa uzmanları bu durumun önceden öngörülebilir olduğunu vurgularken, 401k emeklilik planlarına kripto paraların dahil edilmesi gibi düzenleyici ilerlemelerin momentum yarattığını belirtiyorlar.

ABD Düzenlemeleri Bitcoin Fiyatını Yükseltiyor

Lider kripto para birimi Bitcoin günün erken saatlerinde yüzde 3,3'lük artışla 122.150 dolara ulaştı. Bu hareket, dijital varlığı 123.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yakın mesafesine taşıdı.

Apollo Crypto'nun baş yatırım görevlisi Henrik Andersson, yükselişin gecikmiş olduğunu açıkladı. "Değerlendirmemize göre yukarı kırılması sadece zaman meselesiydi. Bu dönemde pozitif ETF akışları, Bitcoin satın alan daha fazla hazine şirketi ve Beyaz Saray'dan çıkan bir dizi pozitif gelişme gördük." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 401k emeklilik planlarında kripto para birimine izin veren kararnamesi sektör için önemli bir itici güç olarak görülüyor. Bu karar 9 trilyon dolarlık başka bir fonun Bitcoin ve daha geniş kripto sektörüne akmasının önünü açabilir.

Bitcoin ETF ihraççıları da geçen haftanın son üç işlem gününde toplam 773 milyon dolar değerinde Bitcoin topladı. Bu girişler, kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin'in yükselişi Ethereum'u da etkiledi. ETH, 9 Nisan'da 1.435 dolardan yazım anında 4.315 dolara neredeyse üç kat değer kazandı. İki büyük kripto paranın performansı toplam kripto piyasa değerini 4,14 trilyon dolara iterek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

