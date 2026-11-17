Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'deki spot Bitcoin (BTC) ETF'lerinden 9-13 Kasım haftasında yaklaşık 1,07 milyar dolar net çıkış oldu. Fonlar haftanın beş işlem gününün tamamını eksiyle kapattı ve art arda üçüncü haftalık kaybını yaşadı.

Bir önceki hafta fonlardan 1,28 milyar dolar çekilmişti. Böylece son iki haftadaki toplam çıkış yaklaşık 2,35 milyar dolara ulaştı. Fonlardaki işlem hacmi de yüzde 13 azalarak 11,54 milyar dolara indi.

BLACKROCK'IN FONUNDAN 908 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Çıkışların büyük bölümü BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan geldi. Fondan bir haftada 908,4 milyon dolar çekildi. Fidelity'nin fonundan 111,3 milyon dolar, Grayscale'in GBTC fonundan 39,1 milyon dolar çıktı.

Haftayı artıda kapatan tek büyük fon Morgan Stanley'nin Bitcoin ETF'si oldu ve fona 54,4 milyon dolar giriş görüldü. Ethereum (ETH) ETF'lerinden ise 399 milyon dolar çıktı, fonlar art arda yedinci haftayı eksiyle tamamladı.

Kripto piyasası hazirandan bu yana en kötü haftasını geçirdi ve Bitcoin yüzde 13,3, Ethereum yüzde 14,4, Solana yüzde 17,8 değer kaybetti. Aynı hafta S&P 500 yüzde 2,5 yükselirken kripto piyasa değeri yüzde 12 düşüşle 2,19 trilyon dolara geriledi.

BİTWİSE 2018 DÜŞÜŞÜNÜ HATIRLATTI

Varlık yönetim şirketi Bitwise'ın yatırım direktörü Matt Hougan, ekonomik koşullar kötüleşirse Bitcoin'in daha da düşebileceğini söyledi. Londra'daki Solana Breakpoint etkinliğinde konuşan Hougan, 2018'deki düşüşü hatırlattı.

Hougan, Bitcoin 20 bin dolardan 5000 dolara indiğinde yatırımcıların dibin görüldüğünü düşündüğünü, fiyatın ise sonrasında yaklaşık 3000 dolara kadar gerilediğini anlattı. Hougan, piyasanın likiditenin daha sıkı olduğu bir döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.

Hougan baskı unsurları olarak bir kripto para borsasına yönelik son büyük saldırıyı, ABD ara seçimlerinin sonucunu, yüksek enflasyonu ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırma ihtimalini sıraladı.

Hougan uzun vadede ise iyimserliğini korudu. Bitcoin'i önümüzdeki 10 yılın finanstaki en iyi riske göre ayarlanmış yatırımı olarak tanımlayan Hougan, kurumsal yatırımcıların hiç bu kadar iyimser olmadığını söyledi. Hougan, "Geride kalan tek şey fiyat" dedi.

Bitcoin pazartesi ABD borsalarının açılışında 65 bin doların üzerinde tutunamadı ve 64 bin dolara kadar geriledi. Aynı gün Nasdaq yüzde 1,8, S&P 500 yüzde 1,2 düştü. Kripto paranın önündeki ilk direnç 200 haftalık ortalamanın bulunduğu 68 bin 200 dolarda yer alıyor.

Piyasalar bugün ABD borsalarının kapanışından sonra açıklanacak Nvidia bilançosunu ve yarın fiyatı belirlenecek Anthropic halka arzını izliyor. Yayım sırasında Bitcoin 64 bin 600 dolardan işlem görüyor.